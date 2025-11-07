USVOJEN LEKS SPECIJALIS ZA GENERALŠTAB: Za projekat glasalo 130 poslanika od 171 prisutnih u sali Narodne Skupštine
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas leks specijalis o zgradi Generalštaba koji podrazumeva realizaciju projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između Ulica kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.
Od 171 prisutnih poslanika, "za" je glasalo 130, "protiv" je bilo 40, uzdržanih poslanika nije bilo, a nije glasao jedan.
U obrazloženju Zakona, revatilizacija tog prostora predstavlja opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Srbije.
Usvojene su i izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji predviđa uvođenje komisije koja će imati zadatak i ovlašćenja da revidira Jedinstveni birački spisak.Izmene Zakona rezultat su parlamentarnog dijaloga o unapređenju izbornih uslova koji je započet u aprilu 2024. godine na osnovu izveštaja posmatračkih misija OEBS i ODIHR o posmatranju izbora u Srbiji.
Kurir Politika