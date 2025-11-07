Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac pobegla je danas od novinara koji su pokušali da joj postave pitanja nakon što je prekinuta sednica Visokog saveta tužilaštva (VST).

Kao što smo već pisali, na današnjoj sednici VST, Zagorka Dolovac i predsednik VST Branko Stamenković pokušali su da proguraju izbor svojih podobnih tužilaca, ali ih je struka u tome blokirala razotkrivajući njihove skrivene namere i napustivši sednicu. Time je Savet izgubio kvorum, pa je sednica prekinuta.

Nakon prekida sednice, Dolovac je izašla iz zgrade, gde ju je već ćekao automobil. Novinari su potrčali prema njoj u nameri da joj postave pitanja, međutim vrhovna javna tužiteljka, koja se sedela na zadnjem sedištu službenog vozila, nije ih udostojila odgovora.

Pogledajte na snimku kako je to izgledalo:

