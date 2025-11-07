Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se danas iz Brisela nakon važnih sastanaka.

Ona je istakla da je važno da države članice EU uvaže preporuku Evropske komisije da Srbija otvori Klaster 3 i nastavi svoj evropski put.

Takođe, istakla je da je usvajanjem izmena i dopuna Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i izborom članova Saveta REM-a Srbija ispunjava dva važna zahteva u procesu pristupanja.

Brnabić je posle sastanaka sa visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas i generalnim direktorom Generalnog direktorata EK za proširenje i istočno susedstvo Gertom Janom Kopmanom, rekla da su ti razgovori bili kao i uvek otvoreni, iskreni i konstruktivni.

''Drago mi je što je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas našla vremena u svom rasporedu da razgovaramo o daljem evropskom putu Srbije, ubrzanju tog evropskog puta i reformi, na što je pozvao takođe i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Ono što je najvažnije na agendi u ovom trenutku je otvaranje Klastera 3 i potvrda da Srbija nastavlja svoje evropske integracije'', rekla je Brnabić novinarima posle tih sastanaka.

Istakla je da je Srbija još u decembru 2021. godine bila spremna za otvaranje Klastera 3 i da se u najnovijem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije peti put ponavlja preporuka državama članicama da otvore Klaster 3.

O zasedanju Skupštine Srbije

Naglasila je da je važno i dobro što je Narodna skupština danas usvojila izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku čime se, kako je istakla, primenjuje najkompleksnija i najvažnija preporuku ODIHR-a za dalje unapređenje izbornih uslova.

''Nadam se da ćemo uskoro, u saradnji sa civilnim društvom i predstavnicima bivše vlasti i današnje opozicije formirati Komisiju za uvid, analizu i reviziju biračkog spiska'', rekla je Brnabić.

Dodala je da Skupština nastavlja po dnevnom redu i raspravu o izboru devet novih članova Saveta REM-a i izrazila nadu da će tokom sledeće nedelje biti glasanje o predlozima za članove.

''Tako da mi završavamo još dve velike stvari koje su tražene od nas, ali neophodno je da EU, odnosno pojedinačno države članice uvaže i sprovedu preporuku EK da otvorimo Klaster 3 i da onda Srbija nastavi svoj evropski put, a da sa naše strane ubrzamo reforme'', istakla je Brnabić.

Zahvalila je Kopmanu i EK na tome što, kako je rekla, na dnevnom nivou mnogo rade da se ubrza evropski put Srbije.

''Tu zaista ne samo da nemam zamerke na račun EK, već i velika zahvalnost na svoj podršci koju daju Srbiji na evropskom putu'', rekla je Brnabić.

Ukazala je da je EK učinila sve što je mogla ali "čak i preko toga" da ohrabri Srbiju i da ukaže da je strateški važno da se Klaster 3 otvori.

"Tako da, kakvi će biti rezultati, videćemo, nije samo do nas. Borba se nastavlja", navela je Brnabić.

Istakla je da je važno da sledeće nedelje Srbija ostvari dodatni napredak, odnosno da formira Savet REM-a, ali i da nastavi dalje da radi na energetici.

"Ali i u smislu energetike tu je i u samom izveštaju konstatovan pozitivan pomak. Treba još da radimo, svakako, ali preporuka da je Srbija spremna i treba da se otvori Klaster 3 je tu", rekla je Brnabić.