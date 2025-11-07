Karla Sends je predsednica America First Foreign Policy Initiative i istaknuta viša saradnica za energetsku politiku u America First Policy Institute. Imenovana je od strane predsednika Donalda Trampa za ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Kraljevini Danskoj, uključujući Grenland i Farska ostrva, gde je služila od 2017. do 2021. godine. Tokom svog mandata, radila je na unapređenju američkih nacionalnih bezbednosnih interesa, otvorila konzulat u Grenlandu i proširila bilateralnu trgovinu. Za svoj rad dobila je Medalju Ministarstva odbrane SAD za istaknutu javnu službu.