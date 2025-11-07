KARLA SENDS SE PRIDRUŽUJE PUPIN INICIJATIVI: Postaje viša savetnica nakon bogate diplomatske i poslovne karijere u SAD
Ambasadorka Karla Sends pridružuje se Pupin inicijativi kao viša savetnica, objavila je Pupin inicijativa.
Karla Sends je predsednica America First Foreign Policy Initiative i istaknuta viša saradnica za energetsku politiku u America First Policy Institute. Imenovana je od strane predsednika Donalda Trampa za ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Kraljevini Danskoj, uključujući Grenland i Farska ostrva, gde je služila od 2017. do 2021. godine. Tokom svog mandata, radila je na unapređenju američkih nacionalnih bezbednosnih interesa, otvorila konzulat u Grenlandu i proširila bilateralnu trgovinu. Za svoj rad dobila je Medalju Ministarstva odbrane SAD za istaknutu javnu službu.
Pre diplomatske karijere, ambasadorka Sends bila je predsednica i generalni direktor kompanije Vintage Capital Group i Vintage Real Estate, gde je nadgledala portfolio trgovačkih nekretnina širom Sjedinjenih Država. Takođe je služila u Ekonomskom savetodavnom veću predsednika Trampa. Danas predsedava The Daily Caller News Foundation Advisory Council-om i članica je upravnih odbora Parliamentary Intelligence-Security Forum, Krach Institute for Tech Diplomacy i Independent Women’s Forum, istakla je Pupin inicijativa.
