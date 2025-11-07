Slušaj vest

„Potpis, koji je ispisan i overen zajedničkom krvlju srpskih i ruskih predaka, niko ne može da izbriše“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na otvaranju obnovljene parcele Ruskog nekropolja u Beloj Crkvi, gde počivaju pripadnici bele emigracije iz prvog talasa i njihovi potomci.

Na dan godišnjice Oktobarske revolucije, koji je značajan za istoriju obe zemlje, ministar je u Beloj Crkvi, položila cveće na dva spomen obeležja u Ruskom nekropolju – na Spomenik kadetima, nastavnicima, vaspitačima i radnicima u kadetskom korpusu, kao i na Spomenik poginulim srpskim ratnicima u Prvom svetskom ratu.

Ministar Đurđević Stamenkovski naglasila je da je srpsko – rusko bratstvo nastalo zajedničkom borbom, a ne za zelenim diplomatskim stolovima, tokom pregovora, i ubeđivanja.

„Oktobarska revolucija želela je da protera Boga iz Rusije, ali Bog je tamo gde je sloga i gde je bratstvo. Ruski narod je Gospoda Boga i svoju veru pronašao ovde, među braćom svojom“, istakla je Đurđević Stamenkovski i navela da je Bela Crkva, uz Sremske Karlovce, bila jedna od najznačajnijih predstavnica ruske emigracije.

Prema njenim rečima, iako u Beloj Crkvi sada nema mnogo žitelja ruskog porekla tu je ostavljen trag i svedočanstvo na sve ono što ih opisuje i na ruske kadete, koji su se ovde obučavali, školovali i predstavljali elitu same Rusije, koja je, kako kaže, dala doprinos da se naša zemlja, ranjena posle Prvog svetskog rata, duhovno, ekonomski, politički i kulturno razvija.

„Bela Crkva je bila simbol našeg bratstva, našeg zajedničkog stradanja, našeg prijateljstva i naše solidarnosti“, zaključila je ministar.

Događaju su prisustvovali rukovodilac Rossotrudničestva Jevgenij Primakov, predstavnici ambasade Rusije u Srbiji i Ruskog doma u Beogradu, kao i istraživači ruske emigracije i potomci ruskih kadeta.