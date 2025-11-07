Slušaj vest

Ministar za evro integracije Nemanja Starović sastao se danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.

Kompan se oglasio posle sastanka.

"Dobar sastanak sa Nemanjom Starovićem o Paketu proširenja. Ohrabruje me napredak Srbije u vezi sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku, koji je danas usvojen, i izbor Saveta za Regulatorno telo elektronskih medija", naveo je Kopman i dodao:

"Nastavak posvećenosti reformama biće ključno za njihov evropski put".

