KOPMAN SE OGLASIO SE POSLE SASTANKA SA MINISTROM STAROVIĆEM: "Ohrabruje me napredak Srbije - nastavak posvećenosti reformama biće ključno za evropski put"
Ministar za evro integracije Nemanja Starović sastao se danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom.
Kompan se oglasio posle sastanka.
"Dobar sastanak sa Nemanjom Starovićem o Paketu proširenja. Ohrabruje me napredak Srbije u vezi sa Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku, koji je danas usvojen, i izbor Saveta za Regulatorno telo elektronskih medija", naveo je Kopman i dodao:
"Nastavak posvećenosti reformama biće ključno za njihov evropski put".
