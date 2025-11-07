Slušaj vest

Nakon što je zbog napuštanja sednice dva člana Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca sednica prekinuta, reagovao je i glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović.

U pisanoj izjavi Stefanović je ocenio da ovaj saziv VST nema više legitimitet struke i da su predsednik Saveta Branko Stamenković i Vrhovna javna tužiteljka najodgovorniji za "izazivanje haosa" u vezi sa izborima javnih tužilaca.

Podsetimo, ranije danas Dolovac i Stamenković pokušali su da na sednici proguraju izbor svojih podobnih tužilaca, ali ih je struka u tome blokirala razotkrivajući njihove skrivene namere i napustivši sednicu čime je Savet izgubio kvorum, nakon čega je sednica prekinuta.

Prethodno su razotkrivene namere Dolovac i Stamenkovića da na današnjoj sednici — da izaberu tužioce i to tako da se popune mesta u pojedinim, po njima podobnim tužilaštvima, kako bi svojim kandidatima obezbedili većinu glasova na izborima za članove novog saziva VST koji su zakazani za 23. decembar.

Zagorka Dolovac i Branko Stamenković Foto: Screenshot

Oglasio se Stefanović

Sa druge strane, nestavljanjem na dnevni red pojedinih oglasa izbor tužilaca je onemogućen u onim tužilaštvima koja nisu podobna, a oglasi za sva ta tužilaštva su od istog datuma.

Tim povodom Stefanović, ukazuje da nema više mesta kalkulisanju od strane Dolovac i Stamenkovića jer dve i po godine, od 2023. godine, nisu raspisali izbore za javne tužioce za VJT u Beogradu kojem po sistematizaciji nedostaju još 22 javna tužioca, već sada na silu hoce da biraju glasačko telo koje im odgovara za predstojeće izbore za VST.

Osim toga, kako je dodao, i pored velikog broja javnih tužilaca koji su otišli u penziju u prethodnih godinu - dve, još nisu raspisani oglasi za izbor novih javnih tužilaca u zakonskom roku od 6 meseci.

- Ne samo u VJT u Beogradu, već i u drugim javnim tužilaštvima u Srbiji nedostaje izuzetno veliki broj tužilaca, dok Dolovac i Stamenković kalkulišu bazom glasačkog tela pred predstojeće izbore - naveo je Stefanović i ocenio da Dolovac i Stamenković opstruišu rad VST.

Foto: Nemanja Nikolić

Dodao je da je ovaj saziv Saveta izgubio legitimitet te da nema mesta upornom, na silu, zakazivanju sednica sa "po njihovim željama sastavljenim dnevnim redom na kojem izostaju javna tužilaštva koja im nisu podobna", niti pak prepunjavanje dnevnog reda sa 37 tačaka, na sledećoj sednici koja je danas zakazana za 17. novembar.

- Za kompletnu javnotužilačku organizaciju smatram da je bolje sačekati izbore za nove članove Saveta,

jer nema više mesta kalkulisanju - zaključio je Stefanović.

Osvnuo se i na današnje dobacivanje člana Saveta iz reda istaknutih pravnika Predraga Ćetkovića rečima "sram te bilo...", članu Saveta iz reda javnih tužilaca koji je odlučio da napusti sednicu.

- Zabrinjava ponašanje Predraga Ćetkovića koji je koristio neprimerene izraze upućene kolegi javnom tužiocu. To ukazuje da on neskriveno služi interiesima vrhovne javne tužiteljke - napomenuo je glavni javni tužilac VJT u Beogradu.