Slušaj vest

U okviru zajedničke akcije BIA, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srppske nakon intezivnog operativnog i obaveštajnog rada, tokom dana je više lica povezanih sa slučajem "ubačeni snajperisti" lišeno slobode istovremeno u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci.

Istražne radnje u vezi sa slučajem su u toku.

O snajperistima je prvi pre četiri dana govorio Predsednik Aleksandar Vučić koji je naveo da srpske sluzbe bezbednosti imaju informacije da se u Brogradu nalaze dvojica snajperista, koje nadležne službe tri dana traže i da se još uvek ne zna ko je meta, ali da se zna ko je dao novac.

Ne propustitePolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ SPECIJALNI GOST EMISIJE ĆIRILICA "Jurimo dvojicu snajperista za koje znamo da se nalaze u Beogradu - ZNAMO ODAKLE IM NOVAC!"
Aleksandar Vučić
Politika"SNAJPERISTI CILJALI KOMEMORATIVNI SKUP U NOVOM SADU?" Stručnjak za bezbednost otkriva: Povezani su sa narko kartelima, sve kreiraju obaveštajne službe
Miroslav Bjegović
PolitikaZAŠTO SU SNAJPERISTI U BEOGRADU? Analitičari tvrde: Meta može biti Vučić lično ili neko od blokadera, a imaju jedan cilj
snajper.jpg
PolitikaUROŠ PIPER PODSEĆA I OPOMINJE: Na kraju Majdan protesta u Kijevu, strane službe su organizovale snajperiste! Sad to hoće u Srbiji
whatsapp-image-20240611-at-9.14.56-am.jpg