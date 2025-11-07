U okviru zajedničke akcije BIA, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srppske nakon intezivnog operativnog i obaveštajnog rada, tokom dana je više lica povezanih sa slučajem "ubačeni snajperisti" lišeno slobode istovremeno u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci.

O snajperistima je prvi pre četiri dana govorio Predsednik Aleksandar Vučić koji je naveo da srpske sluzbe bezbednosti imaju informacije da se u Brogradu nalaze dvojica snajperista, koje nadležne službe tri dana traže i da se još uvek ne zna ko je meta, ali da se zna ko je dao novac.