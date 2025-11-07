Slušaj vest

U okviru zajedničke akcije BIA, MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Srpske nakon intezivnog operativnog i obaveštajnog rada, tokom dana je, kako Kurir saznaje, u Malom Zvorniku uhapšen Darko Dulović, koji se dovodi u vezu sa kavačkim klanom.

Dulović je više puta hapšen a sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznet bombom na Autokomandi.

Poslednji put u javnosti je pominjan 2022. godine kada je uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadzića.

"Ubačeni snajperista"

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama akcija hapšenja dovodi se u vezu sa slučajem "ubačeni snajperista".
Istražne radnje u vezi sa slučajem su u toku.

O snajperistima je prvi pre 4 dana govorio i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je naveo da srpske sluzbe bezbednosti imaju informacije da se u Beogradu nalaze dvojica snajperista, koje nadležne službe tri dana traže i da se još uvek ne zna ko je meta, ali da se zna ko je dao novac.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaHAPŠENJA U SLUČAJU "UBAČENI SNAJPERISTI": U okviru zajedničke akcije BIA i MUP-a uhapšeno više lica u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci
131321321.jpg
Politika"SNAJPERISTI CILJALI KOMEMORATIVNI SKUP U NOVOM SADU?" Stručnjak za bezbednost otkriva: Povezani su sa narko kartelima, sve kreiraju obaveštajne službe
Miroslav Bjegović
PolitikaZAŠTO SU SNAJPERISTI U BEOGRADU? Analitičari tvrde: Meta može biti Vučić lično ili neko od blokadera, a imaju jedan cilj
snajper.jpg
PolitikaUROŠ PIPER PODSEĆA I OPOMINJE: Na kraju Majdan protesta u Kijevu, strane službe su organizovale snajperiste! Sad to hoće u Srbiji
whatsapp-image-20240611-at-9.14.56-am.jpg