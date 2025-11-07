BLOKADERSKA ZLOUPOTREBA BOLA MAJKE NE PRESTAJE I SVE JE OPASNIJA! Dijana Hrka preko megafona vređa i preti: "Sutra je Dan D" (VIDEO)
Blokaderska zloupotreba Dijane Hrke, koja je izgubila sina, ne prestaje, a iz dana u dan je sve opasnija.
Dijana Hrka je juče, govoreći uživo za N1, pozvala na pobunu i nasilje, a večeras preti svima u tzv. Ćacilendu, provocira policiju i za sutra najavljuje "dan D".
"Šiptari", vikala je večeras Dijana Hrka na megafon obraćajući se građanima u Pionirskom parku.
Potom je nastavila provocirajući policajce zato što ćute:
"Nećete spavati celu noć"...
A onda je preteći dodala da će "reagovati sutra".
"Sutra je dan D".
Jezivo je kako se iskorišćava njena tragična sudbina.
Podsetimo, Dijana Hrka je juče uživo u uključenju u program N1 televizije zapretila da će pozvati narod da se naoruža i upadne u tzv. Ćacilend!
"Ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, a Komunalna policija ne radi svoj posao, pozvaću narod Srbije, ako treba na nasilje - na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i mi da sklonimo ovo. Ovo je bezobrazluk, dan i noć muzika radi. Dokad je kućni red? Zašto se Komunalna policija ne javlja na telefon, zašto niko ne raguje? Evo ja mu javno poručujem - ja mogu da skupim moju Srbiju i možemo da se naoružamo i možemo da sklonimo ovo na silu, Znači imaju fore par sati da ovo sklone, ako ne sklone mi ćemo raditi na svoj način", poručila je Dijana Hrka u uključenju uživo u program N1.