Blokaderska zloupotreba Dijane Hrke, koja je izgubila sina, ne prestaje, a iz dana u dan je sve opasnija.

Dijana Hrka je juče, govoreći uživo za N1, pozvala na pobunu i nasilje, a večeras preti svima u tzv. Ćacilendu, provocira policiju i za sutra najavljuje "dan D".

"Šiptari", vikala je večeras Dijana Hrka na megafon obraćajući se građanima u Pionirskom parku.

Potom je nastavila provocirajući policajce zato što ćute:

"Nećete spavati celu noć"...

A onda je preteći dodala da će "reagovati sutra".

"Sutra je dan D".

Jezivo je kako se iskorišćava njena tragična sudbina.

Dijana Hrka viče i provocira policiju Izvor: Kurir

Podsetimo, Dijana Hrka je juče uživo u uključenju u program N1 televizije zapretila da će pozvati narod da se naoruža i upadne u tzv. Ćacilend!

"Ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, a Komunalna policija ne radi svoj posao, pozvaću narod Srbije, ako treba na nasilje - na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i mi da sklonimo ovo. Ovo je bezobrazluk, dan i noć muzika radi. Dokad je kućni red? Zašto se Komunalna policija ne javlja na telefon, zašto niko ne raguje? Evo ja mu javno poručujem - ja mogu da skupim moju Srbiju i možemo da se naoružamo i možemo da sklonimo ovo na silu, Znači imaju fore par sati da ovo sklone, ako ne sklone mi ćemo raditi na svoj način", poručila je Dijana Hrka u uključenju uživo u program N1.

