Podsetimo, Dulović je više puta hapšen a sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznet bombom na Autokomandi. Hapšen je 2022. godine, zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva škaljaraca na Krfu Alana Kožara i Damira Hadžića.