PRVA SLIKA KAVČANINA DARKA DULOVIĆA, UHAPŠENOG U SLUČAJU "UBAČENI SNAJPERISTI": Koristio lažni identitet i imao falsifikovane dokumente Republike Češke
Pripadnik kavačkog klana Darko Dulović uhapšen je u petak u Zvorniku u okviru zajedničke akcije BIA, MUP Republike Srbije i MUP Republike Srpske.
Kako saznajemo, koristio je lažni identitet i imao falsifikovana dokumenta Češke Republike.
Dulović se dovodi u vezu sa slučajem "ubačeni snajperisti", o čemu je prvi govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Podsetimo, Dulović je više puta hapšen a sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznet bombom na Autokomandi. Hapšen je 2022. godine, zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva škaljaraca na Krfu Alana Kožara i Damira Hadžića.
