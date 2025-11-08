Slušaj vest

Pripadnik kavačkog klana Darko Dulović uhapšen je u petak u Zvorniku u okviru zajedničke akcije BIA, MUP Republike Srbije i MUP Republike Srpske.

Kako saznajemo, koristio je lažni identitet i imao falsifikovana dokumenta Češke Republike.

Dulović se dovodi u vezu sa slučajem "ubačeni snajperisti", o čemu je prvi govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Podsetimo, Dulović je više puta hapšen a sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznet bombom na Autokomandi. Hapšen je 2022. godine, zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktih izvršilaca ubistva škaljaraca na Krfu Alana Kožara i Damira Hadžića.

