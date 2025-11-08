Slušaj vest

Sa zabrinutošću i ogorčenjem smo primili informaciju o skupu pedesetak maskiranih lica ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, koji su, uz pevanje ustaških pesama i simbolike, pokušali da zastraše pripadnike srpske zajednice i organizatore manifestacije koja promoviše kulturu, dijalog i uzajamno poštovanje, naveo je ministar inostranih poslova Srbije Marko Đurić povodom incidenta u Zagrebu u petak uveče i dodao:

"Ovaj događaj, nažalost, nije usamljen. U prethodnim danima svedočili smo incidentima u Splitu, gde su takođe napadnuti učesnici i organizatori kulturnih programa posvećenih srpskoj tradiciji. Ponovljeni obrasci zastrašivanja šalju jasnu i veoma zabrinjavajuću poruku.

Očekujemo od nadležnih institucija Republike Hrvatske da hitno i efikasno identifikuju i procesuiraju počinioce, da obezbede zaštitu Srpskom kulturnom centru, kao i svim pripadnicima srpske zajednice u Hrvatskoj. Uporno ponavljanje ovakvih pojava nije samo pitanje bezbednosti, ono duboko narušava poverenje, suživot i evropske vrednosti na koje se svi pozivamo.