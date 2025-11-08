Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na zvaničnom Instagram nalogu objavio deo gostovanja u "Ćirilici" i snimke okupljenih u Pionirskom parku, te još jednom poručio da moramo da sačuvamo mir i stabilnost u Srbiji.

- Mi moramo da sačuvamo mir u Srbiji. Mi moramo da sačuvamo stabilnost u Srbiji. Ne smemo da se ponašamo kao što se oni ponašaju. Zato ja jesam ponosan na sve ljude u Srbiji koji su im se suprotstavljali, na miran i dostojanstven način.