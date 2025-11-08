Slušaj vest

Prvi tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević preminuo je danas u 75. godini.

To je za medije potvrdio njegov prijatelj i saradnik Bruno Vekarić.

Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Odrastao je na Dedinju.

Na beogradskom Pravnom fakultetu diplomirao je 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine.

Za zamenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)

