UMRO VLADIMIR VUKČEVIĆ: Prvi tužilac za ratne zločine preminuo u 75. godini
Prvi tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević preminuo je danas u 75. godini.
To je za medije potvrdio njegov prijatelj i saradnik Bruno Vekarić.
Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Odrastao je na Dedinju.
Na beogradskom Pravnom fakultetu diplomirao je 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine.
Za zamenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine.
(Kurir.rs/Telegraf)
