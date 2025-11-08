Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da se u Srbiji sprovodi koncept "agresije koja traje."

Ocenila je da je cilj destabilizacija države iznutra, nakon što spoljašnji pritisci nisu dali rezultate.

"Godinu dana pokušavaju da izazovu kolaps države, pad rukovodstva i preuzimanje Srbije mimo volje građana. Nisu uspeli spolja, pa su krenuli iznutra", rekla je Stamenkovski gostujući u emisiji Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink,.

Navela je da se protesti i destabilizacija uvek dešavaju u suverenim državama koje pokušavaju da vode samostalnu politiku i ne dozvoljavaju spoljne uticaje. Kao primer je navela Slovačku, gde je nakon ubistva novinara došlo do pada vlasti, a zatim i povratka Roberta Fica.

"Mi se ne borimo protiv njih, već za Srbiju. Ako padne sve ovo, oni žele da Srbija stane i nestane. Mi branimo našu zemlju. Nama ne treba naknadna pamet, nama treba pamet sada", poručila je.

Govoreći o ekonomskim posledicama, ministarka je istakla da se sve više mladih suočava sa gubitkom prava na budžetsko finansiranje studija, što ih primorava da napuste fakultete.

"Sinoć sam razgovarala sa devojkom od 23 godine. Kaže mi da su svi njeni prijatelji odustali od studija jer su izgubili pravo na budžet. Moraju da rade da bi platili školovanje koje više i ne pohađaju. Ko će tim roditeljima reći da je to dobro za njihovu decu?"

"Trguju majkom koja je izgubila dete"

Posebno se osvrnula na slučaj Dijane Hrke, majke koja je izgubila sina i koja štrajkuje glađu.

"Trguju majkom koja je izgubila dete. To je manipulacija emocijama i krizom. Ako vam je stalo do majke, pozvaćete je da ne ugrožava zdravlje. Umesto toga, tapšu je, grle, nazivaju heroinom i podstiču da nastavi štrajk. Za mene – tu nema dalje."

O Bačulovu

Komentarisala je i slučaj Miše Bačulova, navodeći da se ignoriše ozbiljnost njegovih postupaka.

"Da li bi deca išla u školu? Da li bi neko stradao? On je hteo da izazove krvoproliće, a oni ga slave kao heroja. Ako je to njihov predstavnik – onda znamo sve.“

Stamenkovski je ocenila da se u društvu sprovodi dehumanizacija vlasti, da se ignorišu pozitivni rezultati, dok se svaka greška koristi za političku manipulaciju.

"Ako nađu jednu kocku iz kaldrme – naprave priču. Ono što je država dobro uradila, prećute. Sve se svodi na uvrede i banalizaciju."

Na kraju se osvrnula na štrajk glađu narodnog poslanika Uglješe Mrdića, rekavši da ne podržava nijedan štrajk glađu, ali da mu odaje priznanje za ličnu hrabrost.

"On ne prima ni infuziju. Nije kriv, ali je smatrao da ima odgovornost. Ipak, ugrožava svoje zdravlje i to ne mogu da podržim. Ali mu odajem priznanje za jedan hrabar čin."