Vukčević je rođen 1950. godine u Beogradu. Odrastao je na Dedinju,a u Beogradu je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Privatni život i studije

Njegov otac bio je profesor privrednog i međunarodnog privrednog prava na Pravnom fakultetu u Nišu, a majka službenica.

Hteo je da studira arhitekturu, ali je ipak završio na pravima. Za vreme studija bavio se karateom i bio član tadašnjeg karate kluba Medicinar, najboljeg u bivšoj Jugoslavija, kada je postao nosilac crnog pojasa. Bio je oženjen i otac je tri ćerke.

Na beogradskom Pravnom fakultetu Vukčević je diplomirao 1973. godine, a pravosudni ispit položio je 1976. godine.

Nakon što je diplomirao 1973. godine, pokušao je da se zaposli, međutim pošto nije uspeo, otišao je na odsluženje vojnog roka. Njegov otac, iako je mogao, nije bio za to da mu sin ide u pravosuđe. Zamišljao ga je kao naučnog radnika i mislio da će odmah nakon diplome, nastaviti sa magistarskim studijama i doktoratom.

Prvi tužilac za ratne zločine

Za zamenika javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu izabran je aprila 1978. godine. Zamenik Okružnog javnog tužioca u Beogradu postao je 1994. godine, a 2002. godine postavljen je za zamenika Republičkog javnog tužioca i šefa Krivičnog odeljenja u Republičkom javnom tužilaštvu.

U julu 2003. godine Skupština Srbije izabrala ga je za Tužioca za ratne zločine. Novembra 2009. godine ponovo je izabran na tu funkciju. Na toj funkciji je ostao do kraja 2015. godine.