Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković pokušali su da na sednici Saveta proguraju izbor svojih podobnih tužilaca, ali ih je struka u tome blokirala razotkrivajući njihove skrivene namere napustivši sednicu čime je Savet izgubio kvorum, nakon čega je sednica prekinuta.

Najpre je sednicu posle svog izlaganja napustio tužilac Predrag Milovanović, a nešto kasnije i tužilac Boris Pavlović.

Milovanović je u svom izlaganju razotrkrio namere Dolovac i Stamenkovića da na sednici izaberu tužioce i to tako da se popune mesta u pojedinim, po njima podobnim tužilaštvima, kako bi svojim kandidatima obezbedili većinu glasova na izborima za članve novog saziva VST koji su zakazani za 23. decembar.

Radiša Roksić Foto: Kurir Televizija

Radiša Roskić, advokat je govorio o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije":

- Izgubilo se to polazište jednog normalnog opštenja i komunikacije. Dakle, sukob argumenata, a ne sukob ljudi. Pavlović i Milovanović su napustili sednicu iz nekih svojih ubeđenja, ali ko je u pravu, na kraju će ceniti javnost, koja neće biti u obavezi da bude stručna, jer ovo su stvari koje prevazilaze struku. Vrlo je teško razumeti to - kaže Roksić i dodaje:

- U našem Zakonu o krivičnom postupku iz 2012. godine učinjena je greška u članu 2, tačka 20, gde punomoćje za zastupanje, između ostalog, može dati supruga, vanbračni partner i drugo lice sa kojim osumnjičeni živi u zajednici koja ima karakter trajne zajednice. Niko se toga nije setio u ovim izmenama Zakona i Zakona o krivičnom postupku. To je samo jedan primer tog kašnjenja koje je prisutno u našim umovima. Setimo se situacije kada su se koristila nedozvoljena agresivna sredstva usred parlamenta. Potrebno je uključiti onu polovinu mozga koja je za predloge drugih ljudi.

Advokat Branko Pavlović kaže da je u prošlom periodu, zbog visoke inflacije, najveći broj sudija napustio pravosuđe, jedan dobar deo otišao u advokatoru a drugi promenio svoja opredeljenja:

- Definitivno su to bili najbolji među najboljima. Razlog je prost: nemogućnost da na adekvatan način prehraniš porodicu. To su najuglednije profesije bile. Ja mislim da je najveći udarac za aktuelno stanje u pravosuđu - pritisak. Presudan je uticaj politike i opštih političkih uverenja. Vi danas možete pročitati ime i prezime tužioca i možete sa lakoćom prepoznati hoće li pritvor za remećenje javnog reda i mira na protestima biti određen ili ne.

Branko Pavlović Foto: Kurir Televizija

Kao i prethodne vlasti, i ova vlast je, uglavnom kao i sve u regionu, pod pritiskom EU krenula u reformu. Otvaranjem tadašnjeg poglavlja 23, ali i kasnije sprovedenim referendumom, pod okriljem Venecijanske komisije, koji je po mnogima početak kada je Evropa „udarila“ na vlast u Srbiji, počela je opet reforma nečega što bi trebalo da bude temelj svake države. Ali u pogrešnim rukama, tačnije kada nije nezavisno i kada je pod uticajem stranog faktora, taj temelj postaje temelj za kulu od karata.

- Ovaj ustavni koncept koji je usvojen plod je naše struke. Što se tiče Venecijanske komisije i Brisela, oni su 2018. godine hteli da popuste pred zakonima naše vlasti, koja je tada bila u boljoj poziciji u odnosu na Brisel, da se sprovede jedan koncept promene ustava, koji bi na mala vrata, preko Pravosudne akademije, omogućio političarima potpunu kontrolu nad sudskim sistemom. I onda se naša struka pobunila u celini. Venecijanska komisija je sa svojom podrškom propala u Srbiji. Mi smo pružili veliki otpor toj vrsti manipulacije kao struka, sada je na nama da popravimo taj sistem.

Advokati o prekinutoj sednici Visokog saveta tužilaštva Izvor: Kurir televizija

