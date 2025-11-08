Slušaj vest

Narodni poslanik Uglješa Mrdić štrajkuje glađu već deveti dan, zajedno sa pet veterana ispred Skupštine Srbije u Beogradu.

Mrdić, koji je Predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, prethodno je izjavio da počinje štrajk glađu zato što postupanje tužilaštva u slučaju ispitivanja odgovornosti za pad nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici nije adekvatno.

On zahteva da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

- Teško je. Iz dana u dan je sve teže i teže, ali borimo se, istrajaćemo. Lekari su nudili infuziju i da me odvedu u Urgentni centar. Hvala ljubaznoj ekipi iz Hitne pomoći, odbio sam i potpisao to na svoju odgovornost. Želimo do kraja da istrajemo u našim zahtevima, da tužilaštvo radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom. Narod Srbije je željan istine i pravde - kaže Mrdić.

Foto: Damir Dervišagić

On kaže da su noći sve hladnije i da im to dodatno otežava štrajk glađu.

- Sad sam shvatio da je slabija i cirkulacija u štrajku glađu. Izabrali smo taj način borbe jer je u pitanju Srbija, Srbija je svetinja, ako treba da se naruši zdravlje zbog Srbije, istine i pravde, i za to smo spremni - kaže Mrdić.

Mrdić ocenjuje i da su poruke blokadera žalosne, te im poručuje da se bori za istinu i pravdu u padu nadstrešnice koja je dovela do smrti 16 ljudi.

- To je interes za njihove porodice, da znaju istinu o tome što se dogodilo. Srbija je jedna, treba svi da je volimo. Razlika je očigledna. Mi volimo Srbiju, oni je mrze. Oni su za nasilje, prete nam i smrću, ubistvima, mi im odgovaramo da se borimo za Srbiju i želimo da Srbija bude sačuvana. Najveća motivacija je Srbija. Rodimo se, živimo, umremo, a ostaje Srbija. Srbija je svetinja, ovi veterani su krvarili za Srbiju, veliki su gubici bili da se sačuva Srbija. Sad imamo unutrašnje i spoljne neprijatelje koji žele da izazovu građanski rat, mi im to nećemo dozvoliti - kaže Mrdić.

- Zahvaljujući Vučićevoj mudroj, vrednoj i odgovornoj politici, Srbija je sačuvana, nismo uvučeni u građanski rat. Zato to treba da poštujemo, a Srbiju da volimo - zaključio je Mrdić.