Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macutrazgovarao je danas sa prorektorima i dekanima fakulteta Univerziteta u Beogradu o realizaciji nastave u prvoj nedelji nove školske godine i potrebi da se ubrza dinamika razmene podataka o iznosima školarina samofinansirajućih studenata, zbog povraćaja novca u visini od 50 odsto plaćene školarine za prethodnu godinu.

- Predstavnici vlade predstavili su dekanima Predlog zakona o republičkom budžetu za 2026. godinu, kojim je izdvajanje za visoko obrazovanje iz budžeta povećano na rekordnih 67 milijardi dinara, kao i stepen realizacije budžeta opredeljenog za visoko obrazovanje za 2025. godinu i dinamiku isplate sredstava namenjenih za obavljanje delatnosti visokog obrazovanja visokoškolskim ustanovama do kraja fiskalne 2025. godine - navodi se u saopštenju Kancelarije za saradnju s medijima Vlade RS.

Sastanku prisustvovao i ministar prosvete

Dekani su na sastanku u Palati Srbija, a kojem je prisustvovao i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, podelili zapažanja o početku nastave ali i o izazovima sa kojima se susreću visokoškolske ustanove u obavljanju delatnosti visokog obrazovanja.

Macut je istakao neophodnost održavanja nastavnog procesa što zahteva veće angažovanje uprava visokoškolskih ustanova na praćenju stepena izvođenja nastave na svim akreditovanim studijskim programima, da se naučnoistraživačka, stručna i umetničko istraživačka delatnost odvija u službi i uz osnovnu delatnost fakulteta – obrazovnu delatnost, kao i da Zakon o visokom obrazovanju jasno propisuje da visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija stiču sredstva iz budžeta za sprovođenje akreditovanih studijskih programa u okviru osnovne delatnosti visokog obrazovanja.

Na sastanku je, dodaje se u saopštenju, takođe dogovoreno da se intenzivna komunikacija predstavnika visokoškolskih ustanova i resornih ministarstava nastavi i u narednom periodu u cilju nesmetanog odvijanja nastave na svim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, ali i rešavanja otvorenih pitanja u vezi sa finansijskim poslovanjem ustanova.