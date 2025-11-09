Slušaj vest

Novi talas antisrpske histerije zapljusnuo je Hrvatsku i izazvao ogromnu zabrinutost tamošnje srpske zajednice. Pokušaj pedesetak maskiranih muškaraca da u petak veče, uz ustaške povike, upadnu u Srpski kulturni centar u Zagrebu nije usamljen incident, jer su ekstremisti to već izveli u ponedeljak u Splitu i nasilno prekinuli manifestaciju Dani srpske kulture, a sve su pratili grafiti u gradu "Ubij Srbina" i "Mrš iz Hrvatske", ali i pretnje smrću poslaniku i predsedniku SDSS Miloradu Pupovcu.

Ustaški pozdravi

Zbog hapšenja deset osoba koje su učestvovale u incidentu u Splitu, u tom gradu je juče održan protest navijača Hajduka uz ustašku ikonografiju. Gradskim centrom je odjekivalo "Za dom spremni" i puštane su pesme ultradesničarskog muzičara Marka Perkovića Tompsona. Pupovac je juče izjavio da su incidenti u Zagrebu i Splitu napad na ustavni poredak i kulturnu autonomiju srpske zajednice u Hrvatskoj.

- Trenutno su svi događaji i institucije srpske zajednice u Hrvatskoj pod policijskom zaštitom. Mi smo navikli da radimo i pod takvom vrstom pritiska u različitim situacijama i različitim razdobljima, ali ako dođu maskirani ljudi s kapuljačama, to nije mirno okupljanje, to je pretnja - upozorio je Pupovac za Hrvatski radio.

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da su antisrpski izlivi širom Hrvatske, nažalost, prisutni i da smo, na još veću žalost, na njih navikli.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- Govor mržnje prema Srbima i ikonografija iz vremena Drugog svetskog rata i NDH i slične stvari posledica su nesprovedene denacifikacije u hrvatskom društvu. Da je to urađeno, ovakve pojave bi javnost osudila ili ih ne bismo ni imali. Ovi izlivi mržnje podsticani su i iz određenih političkih krugova koji i egzistiraju na bazi antisrpske politike. Ne treba zanemariti činjenicu da Hrvatska sklapa neke nove vojne saveze, i to doprinosi sveukupnoj atmosferi i ohrabruje one koji se hrane mržnjom prema Srbima. Tako se stvara srbofobija i atmosfera koja može dovesti do napada na Srbe kakve smo proteklih dana imali - objašnjava Graovac.

Zakon ulice

I Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, upozorava da niz incidenata i otvoreno nasilje nad Srbima u Hrvatskoj ukazuje da je proces rehabilitacije ustaštva u toj zemlji ušao u novu fazu i da Srbija mora da reaguje i ukaže na kršenje osnovnih vrednosti savremene civilizacije.

Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija