Senator Republike Srpske Aleksandar Vulin oglasio se povodom napada i proganjanja Srba u Hrvatskoj.

- U Zagrebu i Splitu ustaše napadaju i proganjaju Srbe. Vlada Hrvatske, naslednice NDH i punopravne članice EU nastavlja sa uklanjanjem preostalih Srba iz svakog dela života u Hrvatskoj. Možda je sada jasnije zašto su mi ustaše zabranile ulazak u Hrvatsku još 2018. ali je i dalje nejasno zašto bar posle ovog divljanja i premijer Hrvatske nije persona non grata u Srbiji - rekao je Vulin i dodao:

- Srbi, zar stvarno mislite da i kada bismo uveli sankcije Rusiji i priznali tzv. Kosovo da nam i tada ustaše ne bi vetom sprečile ulazak u Evropsku uniju? Srbi šta vam nije jasno? - poručio je Aleksandar Vulin povodom napada i proganjanja Srba u Hrvatskoj.