Slušaj vest

Snajperisti na koje je predsednik Aleksandar Vučić upozoravao nisu nimalo naivna priča kakvom su želeli da je predstave svi njegovi politički protivnici. Ozbiljnost pretnje postala je jasna kada su u petak u okviru zajedničke akcije BIA, MUP Srbije i MUP Republike Srpske uhapsili više lica povezanih sa slučajem "ubačeni snajperisti".

Ova akcija je nakon intenzivnog operativnog i obaveštajnog rada izvedena istovremeno u Beogradu, Zvorniku i Banjaluci. Kako Kurir saznaje, u Zvorniku je uhapšen Darko Dulović koji se dovodi u vezu s kavačkim klanom.

Čekanje cilja

Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan kaže za Kurir da je ovo hapšenje, koje se, prema nezvaničnim informacijama povezuje sa slučajem "ubačeni snajperisti", otkriva veoma opasne namere nekoga i naglašava da je prava sreća što su naše službe to uspele da razotkriju.

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

- Koliko znam, radi se o dvojici snajperista. Vrhunski snajperisti profesionalci rade ili samostalno ili u paru. Verovatno je reč o pravim profesionalcima, a to znači prvo da su vrhunski strelci, a drugo da imaju psihološku pripremu za upotrebu snajpera, koja podrazumeva čekanje, on čeka cilj. Snajperista je i veliki majstor u skrivanju i to ne samo u kretanju nego i na poziciji sa koje će da dejstvuje na cilj. Zato je njih teško i otkriti. Obično se otkrivaju preko drugih lica koja su ih angažovala. Vrhunski snajperista koji se angažuje da izvrši atentat, on je već morao da puca u ljude. Prva pretpostavka da je predsednik države bio meta. Ako je bio cilj da se proizvede Majdan, za to nisu potrebni vrhunski snajperisti. Jedino je važno da se prikriju i oni ne mogu promašiti cilj. Jer, koga god da pogode, blokadera ili policajca ili nekog trećeg, zadatak je ispunjen da se napravi pometnja i izazovu sukobi i rat - objašnjava Karan.

Za sve one koji su posle izjave predsednika Vučića rekli da pravi lažnu dramu, Karan kaže da se može pouzdano utvrditi kuhinjaiz koje to dolazi.

Aleksandar Vučić Foto: MILAN ILIC / Sipa Press / Profimedia

- Ovi što su to neozbiljno shvatili, bojim se da su na direktnoj vezi sa onima koji naručuju snajperiste. Sve je to iz iste kuhinje poteklo. Njihov posao je da negiraju ne samo uspehe aktuelne vlasti, što svakodnevno čine, nego i da se podsmevaju opasnosti po predsednika i po državu. Njima je smešno sve što pričamo da je država ugrožena izvana, organizovanim napadima kroz hibridni rat i obojenu revoluciju zato što je njima cilj da se ta revolucija realizuje. Jedino tako oni mogu doći na vlast, uz nečiju pomoć iz inostranstva i da budu tuđi poslušnici - zaključuje Karan.

Smetnja

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić naglađava za Kurir da situacija nije nimalo naivna i da otkrivanje snajperista govori da se ne biraju sredstva u pokušajima da se prolije krv i destabilizuje Srbija.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Pokušaji destabilizacije Srbije i dalje traju i u tom kontekstu je jasno da nema ni naivnih pokušaja niti onih koji ne znaju šta rade. Radi se o sistematskom pokušaju urušavanja interesa Srbije i ovo je najbolji primer do kog nivoa ide opasnost po našu državu i institucije. Jer, ne samo da je bilo idicija, bilo je i znanja da se takve stvari spremaju. Evo vidimo, konkretni ljudi i konkretna situacija govori da je Srbija napadnuta sa više strana i da se ne biraju sredstva kako da se zaustavi naš dalji napredak. Očigledno da mnogi imaju problem sa pozicijom Srbije i da bi voleli da ona ne brani svoje nacionalne interese nego njihove. A to sa predsednikom Vučićem nije moguće. Neko traži krv u Srbiji kako bi i dalje mogli da talasaju i da mimo demokratskih procedura dođu do vlasti - upozorava Miletić.

Ko je Darko Dulović Uhapšeni Darko Dulović je više puta lišavan slobode, a sudilo mu se i za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je 2018. godine raznet bombom na Autokomandi. Poslednji put je u javnosti pominjan 2022. godine, kada je uhapšen zajedno s Dušanom Jovanovićem Gibom, koji je izručen Srbiji i sudi mu se kao jednom od direktnih izvršilaca ubistva "škaljaraca" Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu. Prema nezvaničnim informacijama, akcija hapšenja dovodi se u vezu sa slučajem "ubačeni snajperisti".

Podsetimo, o snajperistima je u ponedeljak prvi govorio predsednik Vučić koji je naveo da srpske službe bezbednosti imaju informacije da se u Beogradu nalaze dvojica snajperista koje nadležne službe tri dana traže. On je otkrio da se još ne zna ko je meta, ali da se zna ko je dao novac.

- Znamo da su stigli, znamo odakle novac, a ko su mete, videćemo. Verujem da će nadležna služba uspeti to da reši - izjavio je tada Vučić.