Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je danas od predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića da podnese ostavku na tu funkciju.

- Tražim od predsednika Saveta Branka Stamenkovića da podnese ostavku imajući u vidu da svojim javnim istupanjem ponovo targetira pojedine javne tužioce, dok sa druge strane selektivno reaguje kada je neophodna zaštita istih od spoljnih pritisaka.

Primećeno je da se predsednik VST bavi isključivo zaštitom vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac i pojedinih javnih tužilaca pod njenom protekcijom.

Današnja reakcija predsednika VST na moju jučerašnju izjavu, izdata bez prethodne konsultacije sa ostalim članovima Saveta, predstavlja još jednu zloupotrebu ovlašćenja predsednika Saveta.

Pored toga, ista potvrđuje da se direktno meša u postupak izbora novih članova Saveta iz reda javnih tužilaca koji su zakazani za 23. decembar, a što se jasno moglo videti i tokom poslednje sednice Saveta, imajući u vidu njen selektivni dnevni red i reakciju pojedinih članova VST koji su ukazali na nepravilnosti rada VST i prikriveni uticaj na bazu biračkog tela pred predstojeće izbore za članove Saveta.

Obzirom da više od dve godine Savet nije birao javne tužioce, ne mora to ni sada da čini ishitreno i na brzinu, jer na taj način neće moći da dovede u zabludu nijednog javnog tužioca u Srbiji kako "dobro" radi svoj posao.

Činjenica, dobro poznata javnim tužiocima, jeste da je Stamenković kao predsednik Saveta blokirao stavljanje na dnevni red izbore za većinu javnih tužilaštava, a sada se prikazuje, zajedno sa vrhovnom javnom tužiteljkom, kao neko ko brine o efikasnosti javnog tužilaštva i kandidatima.

Podsećam i da Savet nije raspisao oglas za izbor tri javna tužioca za VJT u Beogradu već skoro godinu dana, a rok za raspisivanje oglasa je šest meseci od prestanka funkcija javnim tužiocima VJT u Beogradu (troje) usled odlaska u penziju i drugih razloga.

I na kraju bih javno pitao gospodina Stamenkovića - da li je tačno da je Državno veće tužilaca (sada VST) bilo blokirano u radu dok su svi čekali izbor, zato što Republička javna tužiteljka (sada vrhovna) nije dozvoljavala da se biraju javni tužioci dok gospodin Stamenković ne bude izabran na funkciju u Republičko javno tužilaštvo (sada Vrhovno) - poručio je Stefanović.