- Ja sam predsednik Srbije i ne smem sebi da dozvolim emotivne izjave iako mi se to neretko dogodi i posle moram da kažem "izvinite". Sačekao sam dan i po inače bih svakako reagovao burnije. Najpre, nije bio lak razgovor moj s ambasadorom Harčenkom ni najmanje iz mnogo razloga o kojima neću da govorim, mi smo prijateljske zemlje. Najlakše je da na nepristojnost gospođe Zaharove odgovorim na isti način . Zato što vodim računa o interesima Srbije, zato što cenim i volim ruski narod i poštujem i sebi neću da dozvolim ono što je ona dozvolila sebi - rekao je na početku.

- Ništa se novo nije dogodilo u pogledu naoružavanja. Rekao sam pre pet godina da Evropljani kupe što proizvodimo i da skinemo tu muku. Tad nije bilo rata u Ukrajini. Kada je krenuo rat, mučili smo se i dobio sam spisak zemalja koje prenose to u Ukrajini... Ne možemo u Evropu, u Ameriku, u Afriku... A, gde da izvezemo municiju? Što je najgore, nigde i ne izvozimo. Izdali smo 5-6 dozvola i striktno kontrolišemo gde to ide. Neko nije zadovoljan time što Srbija nije u NATO-u i nema nameru da ulazi, neki nisu zadovoljni time što jedino Srbija ima ruske medije na svojoj teritoriji. Nema ih niko. Ima ih samo Srbija. Samo kod nas je "diktatura koja dozvoljava medijski pluralizam". Jedino mi imamo otvorene linije ka Rusiji. Pravimo profit, ali ti avioni su završili, "smrtno oboleli" jer nigde više ne mogu da dobiju dozvolu. Ovde imate i kulturne manifestacije i sportske događaje, sve na najnormalniji način. Kritikuju me i Marta Kos i svi drugi što sam bio u Moskvi i Pekingu. Nemojte da se ljutite, dragi prijatelji i na istoku i na zapadu, ali moja dužnost je da vodim računa o interesima Srbije. Trudim se da prema svima budem korektan i prijatelj.