- Ogroman broj ljudi je prisustvovao Tompsonu. Mislim da je dovoljno da pogledate medijsku scenu Hrvatske gde dnevno imate stotine tekstova protiv mene. Pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Ta kampanja traje godinama. Nije ovo nastalo ni iz čega. Nema toga iz bića ako nije podstaknuto nečim drugim. Srbi više nisu nikakav remetilački faktor niti problem. Izabrali su Piculu, sve drugo mogu da kontrolišu. Srbija ne samo da nije uništena. Mi smo Hrvatima sve prodali. Nadam se da će neke od tih fabrika biti vraćene u srpske ruke. Verujem da će u budućnosti naši odnosi s Hrvatima morati da budu bolji, šta god ja intimno osećao, a zna se da nisam veliki pobornik njihove politike, ali razumem da ćemo morati imati bolje odnose. Ja sam predsednik Srbije, meni nije dozvoljeno da uđem na Jasenovac - rekao je.