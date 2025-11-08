"DNEVNO IMAJU PREKO 100 TEKSTOVA PROTIV MENE!" Predsednik Vučić o napadima na Srbe u Hrvatskoj: "Ta kampanja traje godinama..."
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS, između ostalog, govorio je i o napadima iz Hrvatske.
- Ogroman broj ljudi je prisustvovao Tompsonu. Mislim da je dovoljno da pogledate medijsku scenu Hrvatske gde dnevno imate stotine tekstova protiv mene. Pozitivno se ocenjuju samo Srbi koji služe hrvatskim interesima. Ta kampanja traje godinama. Nije ovo nastalo ni iz čega. Nema toga iz bića ako nije podstaknuto nečim drugim. Srbi više nisu nikakav remetilački faktor niti problem. Izabrali su Piculu, sve drugo mogu da kontrolišu. Srbija ne samo da nije uništena. Mi smo Hrvatima sve prodali. Nadam se da će neke od tih fabrika biti vraćene u srpske ruke. Verujem da će u budućnosti naši odnosi s Hrvatima morati da budu bolji, šta god ja intimno osećao, a zna se da nisam veliki pobornik njihove politike, ali razumem da ćemo morati imati bolje odnose. Ja sam predsednik Srbije, meni nije dozvoljeno da uđem na Jasenovac - rekao je.
Predsednik je govoreći o napadima iz Hrvatske rekao da mu to dodatno govori da je u pravu.
- Mislili su da ćemo mi da budemo gubitnici. Ne mogu da veruju kojom brzinom Srbja raste. I kad daju izjavu protiv torcide, dodaju "ali, to ipak nije rešenje". To dovoljno govori o stvaranju užasnog ambijenta protiv Srbije. Dobar Srbin je samo onaj koji će da kaže da je "Oluja" bila divna akcija. To je nešto na šta smo mi navikli ovde, nemamo nekih problema s tim, ali ogroman problem sa tim ima srpski narod u Hrvatskoj.
Kurir.rs