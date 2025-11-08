"Dijana Hrka je majka. Što se mene tiče, posle te rečenice je tačka. Oni trguju majkom koja je izgubila dete. Nema dalje. Od fakulteta su napravili bordele. Od SKC su napravili lego zaraze. Ovo što se čini je politička zloupotreba. Jako je opasno ovo što se događa zato što nam nagriza društvo.

Oni hoće da Srbija nespane. Mi smo prepreka koju treba skloniti da bi se oni dočupali Srbije. Nema veze s mozgom ništa ako pretendujete da dođete u situaciju, da vodite zemlju i da se nudite kao opcija. Je li to vaša politička ponuda? Je li to vaš sadržaj? Je li to vaša Srbija? Naša nije. Da li zaista neko misli da nama nije stalo da se otkrije. Naša želja je da se utvrde sve činjenice i da se što pre donese pravedna i pravična presluga", rekla je ministarka za TV Pink.