Novinarka Suzana Trninić je reagujući na jedan tvit, na mreži X, otkrila da joj je Alek Kavčić pretio batinama nakon jedne emisije u kojoj su gostovali zajedno.

Naime, ona je reagovala na tvit u kom se navodi da je ona retorikom posle godinu dana od tragedije u Novom Sadu postali "SNS stoka", te se oglasila nakon pretnji i uvreda koje je dobila od blokadera.

- Pošto su uvrede i pretnje prešle sve mere, slušajte me sada dobro: Posle emisije Kavčić mi se uneo u lice, izvređao me, i zajapuren zapretio da se "neće na ovome završiti" i da ću ja "tek videti". To je uradio pred Cvijetinom, pred autorom podkasta i vlasnicima studija - napisala je Trninić i dodala:

- Ukoliko je ovaj linč na mrežama kome sam izložena to "što ću tek videti", onda računam da je pretnje ostvario. Ukoliko bude nastavka ovom ludilu, snimak pretnji (snimljene su telefonom) dostaviću policiji. Da me razumete jezikom koji govorite dosta je bilo. Odj***** - navela je na X mreži.