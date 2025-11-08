- Dobio sam kritike što sam bio i u Moskvi i u Pekingu. Nemojte da se ljutite dragi prijatelji i na istoku i na zapadu. Predsednik sam ove zemlje, moja je dužnost da vodim računa o interesima Srbije. Ne ljutite se. Trudim se da prema svima budem korektan i prijatelj. Nema od žalopojki i plakanja ništa u politici. Morate da se borite za svoju zemlju. Veoma poštujem Peskova i te ljude koji znaju pod kakvim se pritiscima Srbija nalazi i šta se događa. Postoje druge stvari o kojima neću da govorim. Naš put je put vojne neutralnosti, mira, nemešanja u ratne igre, neučestvovanja u sukobima i put koji se neće zasnivati na neprijateljstvima prema drugoj strani - rekao je Vučić.