- Obraćam se ministru pravde u ime građana koji imaju problema sa izvršiteljima, a naročito se tiču dugovanja za električnu energiju i komunalije, a ta dugovanja datiraju unazad 10 pa i 15 godina, da uvede moratorijum, odnosno da se obustave sva izvršenja dok se ne utvrdi njihov tačan pravni osnov po svim zakonskim pitanjima, da se istim otpišu sve kamate i da se zastarela potraživanja odbiju kao neosnovana kao i da se sa dugovima izvršnih dužnika izađe pred Nadzorni odbor EPS ili Vladu Srbije. Takođe, tražim da se sva izvršenja nad kućama i stanovima dužnika ne vrše tokom zime i da se odlože za proleće - rekao je Uglješa Grgur tokom prošlonedeljnog zasedanja Skupštine Srbije.