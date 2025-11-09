Slušaj vest

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, održao je govor na zasedanju Skupštine Srbije:

- Obraćam se ministru pravde u ime građana koji imaju problema sa izvršiteljima, a naročito se tiču dugovanja za električnu energiju i komunalije, a ta dugovanja datiraju unazad 10 pa i 15 godina, da uvede moratorijum, odnosno da se obustave sva izvršenja dok se ne utvrdi njihov tačan pravni osnov po svim zakonskim pitanjima, da se istim otpišu sve kamate i da se zastarela potraživanja odbiju kao neosnovana kao i da se sa dugovima izvršnih dužnika izađe pred Nadzorni odbor EPS ili Vladu Srbije. Takođe, tražim da se sva izvršenja nad kućama i stanovima dužnika ne vrše tokom zime i da se odlože za proleće - rekao je Uglješa Grgur tokom prošlonedeljnog zasedanja Skupštine Srbije.

Podsetimo, Grgur je i ranije za skupštinskom govornicom ukazivao na probleme sa izvršiteljima i podneo je amandman da stan ili kuća ne mogu biti predmet izvršenja. Takođe se založio za slučajeve pripadnika MUP i njihovih porodica i otkupa stanova u kojima godinama žive. Ukazao je tada i na nerešen slučaj 53 porodice zaposlenih u Višem sudu koji decenijama žive u objektima u sklopu Centralnog zatvora u Beogradu.

