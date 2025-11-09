Slušaj vest

Poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić i pet veterana već deseti dan štrajkuju glađu ispred Doma Narodne skupštine sa zahtevom da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.

Mrdić je juče istakao da se bori istinu i pravdu.

"Srbija je najvažnija, a naš narod je željan istine i pravde o padu nadstrešnice u Novom Sadu koja je dovela do velike tragedije", rekao je Mrdić.

Naglasio je da je Tužilaštvu za organizovani kriminal predao krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika Skupštine akcionara "Infrastruktura železnice Srbije" Nebojše Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića, u kojima se navodi kakva je njihova direktna odgovornost za pad nadstrešnice.

"Ali očigledno je da ih tužilaštvo štiti, da ih (tužilac za organizovani kriminal Mladen) Nenadić štiti, tužilaštvo (za organizovani kriminal) koje je pod kontrolom države", rekao je Mrdić.

Mrdić od 31. oktobra boravi ispred Doma Narodne skupštine i štrajkuje glađu.