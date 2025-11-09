Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je spreman da se sastane sa Dijanom Hrkom, koja štrajkuje glađu ispred Narodne Skupštine, bez obzira na to što su ona i građani koje ona naziva svojim pristalicama uzvikivali najteže uvrede na njegov račun.

"Grozno je ponavljati šta su izgovarali i time mi je jasan njihov stav. Ne znam kako bih mogao da pomognem, ja sam racionalan čovek, ali sam uvek spreman da primim gospođu Hrku, da je posetim ukoliko će to da prođe bez pozorišne ili političke predstave, da je saslušam i razgovaram sa njom. U svakom trenutku sam spreman, ja sam predsednik svih građana i moram da istrpim i najveće moguće uvrede i najgore neistine i uvek budem spreman da razgovaram. I zato nudim razgovor svima uvek", rekao je Vučić za RTS.

Predsednik je istovremeno zamolio Hrku, ali i narodnog poslanika Uglješu Mrdića koji takođe štrajkuje glađu i za koga je rekao da teško to podnosi, prekinu štrajk i poručio da ne bi smeli da igraju sa svojim zdravljem.

Vučić je Hrki poželeo brz oporavak i poručio joj da ako hoće da se bori politički neka se bori politički.

"Rekla je da je ovo lično između nas a ja ne samo da nemam ništa lično, čak i pored svih uvreda, imam protiv rukovodstva na RTS-u da to što niste izbacili čoveka koji je većini građana rekao 'da Bog da im deca pocrkala i obolela od raka'. Protiv takvih ljudi imam ne lično već principijelno. A protiv Hrke nemam ništa ako hoće da dođe ja sam spreman u svakom trenutku bez obzira na napet raspored. Mogu da je primim u Predsedništvu ukoliko je stvarno zainteresovana, a ne da mi se nagura 500 njih koji misle da sprovode incidente. Mogu da se sastanem, ja taj problem nemam", rekao je Vučić.