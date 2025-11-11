Slušaj vest

- Kod nas te mrze ne samo ako nisi na mojoj strani nego i ako ne mrziš onog koga ja mrzim i ako ga ne mrziš jednako koliko ga ja mrzim, onda si prihvatljiv, smatra Smajlovićeva.

Smajlovićeva kaže i da je "profesor umalo linčovan jer se osećao slobodno da prođe krozu rulju s kojom deli iste stavove".

Reč je o profesoru Milanu Ristanoviću koji je prošle nedelje na povratku s koncerta kući prošao kroz tzv. Ćacilend a odmah potom i kroz grupu blokadera okupljenu na početku Bulevara kralja Aleksandra. 

Videvši ga da izlazi iz "Ćacilenda", blokaderi su se obrušili na njega uvredama, psovkama i šutiranjem.

Osvrnuvši se na taj incident, Smajlovićka kaže:

"Videli smo scene maltene linčovanog profesora Mašinskog fakulteta koji je mislio da može da prođe kroz masu za koju je mislio da joj pripada a čovek je ranije napadao SPC jer nije stala uz studente i zato što ne mrzi Vučića, i on je valjda mislio "ja sam jedan od njih", smatrao da može da prođe i kroz "Ćacilend" i kroz masu gde su blokaderi ali su mu blokaderi poručili - "e, ne možeš"!

"Ne zna rulja da si ti pljuvao po SPC... To je zaista jedna zastrašujuća poruka!"

- Kod nas te mrze ne samo ako nisi na mojoj strani nego i ako ne mrziš onog koga ja mrzim i ako ga ne mrziš jednako koliko ga ja mrzim, onda si prihvatljiv, smatra Smajlovićeva.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSRAMNO, POKUŠALI DA LINČUJU PROFESORA KOJI IH PODRŽAVA SAMO ZATO ŠTO SU MISLILI DA JE ĆACI: Blokaderi pokazali pravo lice, potvrdili koje su im prave namere
Milan Ristanović
PolitikaBLOKADERI NASILNICI NAPALI UGLEDNOG PROFESORA RISTANOVIĆA S MAŠINSKOG: Sramota, rulja ide za njim, urla i psuje! Šutirali ga i vređali (video)
Profesor blokaderi
PolitikaTOTALNI RAT MEĐU BLOKADERIMA! Kavčić pretio batinama Suzani Trninić, ona sve OTKRILA: "Unosio mi se u lice zajapuren, a onda..." (FOTO)
Suzana Trninić Alek Kavčić
PolitikaKAD VREĐA ONDA JESTE, KAD SE OTKRIJE ONDA NIJE! Plavšić negirao da je urednik RTS nakon GNUSNOG vređanja dece ispred Skupštine: EVO DOKAZA CRNO NA BELO! (VIDEO)
Urednik RTS-a Ivan Plavšić koji kune decu (18).jpg
PolitikaKAKVA BRUKA BLOKADERKE ANE MIHAJLOVSKI! Napala majku i dete sa smetnjama u razvoju JER JE MISLILA DA SU "ĆACI", saznala da nisu, izvinjavala se (VIDEO)
Ana Mihajlovski
Politika"STOKO, DABOGDA VAM DECA POCRKALA" Urednik RTS kune decu, izgovarao najgnusnije reči kao podrška blokaderima - JEZIVO ŠTA OVAJ ČOVEK PRIČA! (VIDEO)
Urednik RTS-a Ivan Plavšić koji kune decu (18).jpg