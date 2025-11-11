Slušaj vest

- Kod nas te mrze ne samo ako nisi na mojoj strani nego i ako ne mrziš onog koga ja mrzim i ako ga ne mrziš jednako koliko ga ja mrzim, onda si prihvatljiv, smatra Smajlovićeva.

Smajlovićeva kaže i da je "profesor umalo linčovan jer se osećao slobodno da prođe krozu rulju s kojom deli iste stavove".

Reč je o profesoru Milanu Ristanoviću koji je prošle nedelje na povratku s koncerta kući prošao kroz tzv. Ćacilend a odmah potom i kroz grupu blokadera okupljenu na početku Bulevara kralja Aleksandra.

Videvši ga da izlazi iz "Ćacilenda", blokaderi su se obrušili na njega uvredama, psovkama i šutiranjem.

Osvrnuvši se na taj incident, Smajlovićka kaže:

"Videli smo scene maltene linčovanog profesora Mašinskog fakulteta koji je mislio da može da prođe kroz masu za koju je mislio da joj pripada a čovek je ranije napadao SPC jer nije stala uz studente i zato što ne mrzi Vučića, i on je valjda mislio "ja sam jedan od njih", smatrao da može da prođe i kroz "Ćacilend" i kroz masu gde su blokaderi ali su mu blokaderi poručili - "e, ne možeš"!

"Ne zna rulja da si ti pljuvao po SPC... To je zaista jedna zastrašujuća poruka!"

