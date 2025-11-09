Slušaj vest

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je danas osudila, kako je navedeno, bahato, uvredljivo i agresivno ponašanje Aleka Kavčića prema novinarki Suzani Trninić i pozvalo nadležne institucije da hitno reaguju i utvrde odgovornost Kavčića, kako bi se sprečilo svako dalje nasilje i pritisak na novinare.

"Takav istup predstavlja nedopustiv pokušaj zastrašivanja novinara i grubo kršenje osnovnih normi pristojnosti i javne komunikacije. Kavčićev ispad pokazuje potpuni prezir prema slobodi medija i novinarskoj profesiji. U demokratskom društvu, niko nema pravo da napada novinare, ma koliko mu se ne sviđala njihova pitanja ili mišljenje", navodi se u saopštenju ANS.

Dodaje se da su napadi na novinare, napadi na istinu i na pravo građana da znaju.

"ANS stoji uz koleginicu Suzanu Trninić i neće dozvoliti da se bahatost, pretnje i nasilje nad novinarima normalizuju", navodi se u saopštenju.

Podsetimo, novinarka Suzana Trninić je reagujući na jedan tvit, na mreži X, otkrila da joj je Alek Kavčić pretio batinama nakon jedne emisije u kojoj su gostovali zajedno.