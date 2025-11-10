On je bez dlake na jeziku ukazao šta je bila njena pozadina i rekao da nikako nije plasirana slučajno već da je bila test - lakmus papir za ono što je stvarno priremano.

"Plasiranje laži o ubistvu dečaka u Valjevu je zapravo bila medijska priprema za ubistvo predsednika Vučića pod izgovorom "pa šta što je ubijen Vučić, on je kriv što je ubijeno dete". Na vrlo sličan način je medijski pripremano ubistvo premijera Zorana Đinđića. Neposredno pred atentat na njega, puštani su tekstovi kako je on kriminalac, saradnik kriminalnih grupa...a onda je nemali broj ljudi kad je ubijen rekao "radio je sa kriminalcima i tako je i prošao"! Sada se, posle 20 godina, opet stvara takva atmosfera a ko je stvara - ono što mi zovemo medijima a nisu mediji!"