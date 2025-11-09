Novinarka Ljiljana Smajlović iznela je svoje mišljenje na temu blokadera.
"OVO JE POBUNA ELITE KOJA SVE DRUGE SMATRA SELJAČINAMA, ĆACIJIMA, KREZUBIMA" Smajlović u par reči definisala srž blokadera
- Oni možda ne žele da se nazovu elitom, oni sebe smatraju elitom, čim ove druge smatraju ćacijima, prostačinama, seljačinama, bezubim, krezubim i tako dalje, nije bitno da li su oni elita ili sebe vide kao elitu, oni su besni, smatra novinarka Ljiljana Smajlović dodajući da su oni besni.
