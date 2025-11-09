Slušaj vest

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da je jako važno da se usvoje i kandidati za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kao i da se u ponedeljak nastavlja rasprava u parlamentu, a da ona veruje da će tada biti i glasanje.

Marina Raguš je podsetila da su prošle nedelje usvojene Izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku bile usaglašene još pre godinu dana, ali da se "vrtimo u krug da bi neko imao alibi da je tobože bilo krađe na izborima".

"SNS već 13 godina osvaja većinu i svaku put sve veći broj glasova"

Ona je ocenila da poverenje građana u izborni proces postoji jer je, kako navodi, većinska Srbija dala svoje mišljenje i da Srpska napredna stranka (SNS) 13 godina svaki put osvaja većinu na izborima, a svaki put i sve veći broj glasova.

- Dugo sam u politici i svojevremeno nije postojao birački spisak nego su bile neke sveščice u kojima se upisivalo ime i prezime, tu Bog otac nije mogao da zna ko je preminuo, ko glasa, ko ne glasa, čiji glasovi odlaze, pa onda rezervoari sa Kosova i Metohije. Stalno smo ulagali prigovore Vrhovnom sudu, međutim od toga ništa nije bilo. Ali nikada nismo pravili nasilje, dovodili u pitanje izborni postupak, dovodili suštinu parlamentarne demokratije u pitanje - navela je Raguš za TV Prva, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Istakla je da je kada se govori o nepoverenju u birački spisak, da se radi o manjinskom delu Srbije, koja traži alibi za "neostvaren san".

"Od 2016. godine mi prvi put dobijamo jedinstveni birački spisak"

Podsetila je da je Ipsos napravio analizu mišljenja u slučaju da izbori budu održani u nedelju koliko bi koja politička opcija imala podrške, a rezultati su pokazali da SNS ima poverenje 49,1 odsto građana.

- Gde je tu birački spisak? Nema biračkog spiska. Narod je rekao šta hoće. Znači, većinska Srbija je rekla šta hoće. Od 2016. godine, mislim da je predsednica parlamenta Ana Brnabić tada bila ministarka državne uprave i lokalne samouprave, mi prvi put dobijamo jedinstveni birački spisak u koji svako od nas može da uđe i proveri da li se nalazi na određenom biračkom mestu - ukazala je Raguš.

"Nikada nisam čula objašnjenje kako može da glasa neko ko je preminuo"

Istakla je da od opozicije u parlamentu nikada nije čula objašnjenje kako se ukrade milion glasova ili kako može da glasa neko ko je preminuo.

- Kako opravdati svom biračkom telu ili rezervoaru društvenih mreža to što redovno gubite tako opasno na izborima. Čak i studentska lista koja je u početku protesta imala solidnu podršku javnog mnjenja, iako je nju teško meriti jer se ne zna šta je to, ali odnos prema tome je pao na 9,1 odsto - naglasila je Raguš.

Istakla je da je Srbija prihvatila sve preporuke ODIHR-a, navodeći da je to čini jednom od retkih zemalja koja ih je prihvatila imajući u vidu da Nemačka treba još 75 preporuka da primeni.

- Mi smo primenili sve. Ideja je da prihvatimo i primenimo sve, da pokažemo da se radi o tome da je jedini politički program opozicije 'mrzim Vučića'. Na tom mrzim Vučića prolazite tako. I to je to - naglasila je Raguš.