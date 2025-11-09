Slušaj vest

Ana Brnabić se oglasila na mreži X i citirala naslov iz srpskog izdanja Forbsa, te napisala sledeće:

Forbes Srbija: "Primetno je veće interesovanje nego ranijih godina za doček Nove godine na egzotičnim destinacijama poput Dubaija, Sejšela, Mauricijusa, Maldiva ili karipskih ostrva". Što bi rekle blokaderske elite: teško se živi, diktatura i nikada nije bilo gore. Vučiću p...., Vučiću š...., nepomeniče, bolesniku... A možda nekada da kažete "Vučiću, hvala"?

Vučić je kriv za sve, pa i za ovo, zaključila je Brnabić. 

Kurir.rs/X

