Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je na realnost u Srbiji i licemerje blokadera.
licemerje
"A, DA KAŽETE: VUČIĆU, HVALA" Brnabić o rasprodatim egzotičnim destinacijama za Novu godinu: Što bi rekle blokaderske elite teško se živi, nikad nije bilo gore
Slušaj vest
Ana Brnabić se oglasila na mreži X i citirala naslov iz srpskog izdanja Forbsa, te napisala sledeće:
Forbes Srbija: "Primetno je veće interesovanje nego ranijih godina za doček Nove godine na egzotičnim destinacijama poput Dubaija, Sejšela, Mauricijusa, Maldiva ili karipskih ostrva". Što bi rekle blokaderske elite: teško se živi, diktatura i nikada nije bilo gore. Vučiću p...., Vučiću š...., nepomeniče, bolesniku... A možda nekada da kažete "Vučiću, hvala"?
Vučić je kriv za sve, pa i za ovo, zaključila je Brnabić.
Kurir.rs/X
Reaguj
5