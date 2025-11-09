Slušaj vest

Iz šatora sa platoa ispred Skupštine čuo se aplauz dok su Mrdića medicinski radnici, pridržavajući ga pod ruku, spuštali niz stepenice do saniteta.

Podsetimo, Uglješa Mrdić je podneo krivične prijave protiv bivših rukovodilaca „Infrastrukture železnice Srbije“, ali tvrdi da Tužilaštvo za organizovani kriminal nije preduzelo nijednu radnju, zbog čega je, kako kaže, bio primoran na krajnju meru.

„Poštujem apel predsednika Vučića, sve što je rekao je tačno, ali osećam potrebu da nastavim. Ovo je borba za istinu i pravdu, za porodice 16 nastradalih", rekao je nešto ranije danas u uključenju za TV Pink.

Uglješa Mrdić: 10. dan štrajka glađu Foto: screenshot pink tv

Uglješa Mrdić je pre dva dana izjavio da će "nastaviti štrajk glađu bez obzira koliko je teško, a motiviše ga borba za istinu i pravdu", jer, kako je rekao, "da bi Srbija mogla da nastavi uspešno da funkcioniše moraju sve institucije da rade svoj posao".

- Naš narod je željan istine i pravde i ja kao predsednik skupštinskog Odbora i kao poslanik osećam odgovornost za to i zato sam celu ovu godinu posvetio situaciji u pravosuđu i toj borbi. Sve sam istražio oko železnice i strašne tragedije u Novom Sadu vezano za pad nadstrešnice. Podneo sam krivičnu prijavu, predao dokaze koje su tražili i nije bilo nikakve reakcije - rekao je Mrdić.

U štrajku glađu, dodao je, podržali su ga petorica ratnih vojnih veterana koji mu daju dodatnu snagu da istraje u svojoj borbi.

Kurir.rs/Fonet

