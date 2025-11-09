SPLIT DOZVOLJAVA GOVOR MRŽNJE: Milomir Marić o napadima iz Hrvatske: Ne mogu da ubiju Srbina iz svoje kože, jer oni imaju Srbina u sebi
U Splitu je juče održan protest navijačke grupe Hajduka "Torcide", zbog hapšenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, a skup je počeo sramno - puštanjem osvedočenog srbomrsca Marka Perkovića Tompsona!
U okruženju vrlo aktivan, kako tvrde obaveštajne službe, vojni savez Zagreba, Prištine i Tirane...čeka se - Bugarska... Da li se region ponovo pali oko Beograda? Ko pokušava da destabilizuje Srbiju i zašto baš sada?
O ovoj temi govorili su Filip Rodić, novinar, Nebojša Kuzmanović, direktor arhiva Vojvodine, Goran Davidović, Stranka srpskih nacionalista i Milomir Marić, novinar.
Sukob ova dva naroda, koja su genetski gotovo identična, ali psihološki različita, oduvek se bazirao na verskoj različitosti, tačnije preneo se sa većeg talasa, talasa koji je započeo još formiranjem istočnog i zapadnog rimskog carstva, a najviše podele među hrišćanima na katolike i pravoslavce. Na toj osnovi taj se sukob uvek rasplamsavao, i uvek bi seme razdora između ljudi koji čija je kultura, svest, jezik gotovo identični:
- Kada gledamo današnjicu, moramo ići u daleku prošlost. U Srbiji nažalost mnogi vole pošalicu da su Srbi Hrvati. Međutim, oni uopšte nisu srodni narodi. Postoji turkijska teorija o poreklu Hrvata. 1908. se desilo prvo ubistvo Srbina od strane Hrvata i to je ta nulta godina, od koje sve počinje. Tada se dešava biblijska drama zbog etičke mržnje u selu Cerinje. Oni su imali teoriju da su svi u Hrvatskoj Hrvati. Danas imamo istu tu mržnju - ističe Davidović.
Ne mogu ubiti Srbina iz svoje kože
Sukobi su postajali intenzivniji kada god su Hrvati, dobijali svoju državu, počevši od NDH pa do današnje Hrvatske. Marić kaže da svaki Hrvat u sebi nosi Srbina, te da nas se upravo iz tog razloga, ne mogu nikada otarasiti:
- Srbi i Hrvati moraju da ubijaju jedne druge da bi pokazali da su različiti. Ja sam mislio da je barem srpsko pitanje u Hrvatskoj rešeno. Oni ne mogu da ubiju Srbina iz svoje kože, jer oni imaju u sebi Srbina. Znači, oni moraju da počine samoubistvo, kako bi ubili tog Srbina u njima. Starčević je tražio posao u Srbiji, odbijen je i tada je postao zagovornik najekstremnijeg Hrvata. Milanović kaže da su isterali 500.000 Srba i milion Hrvata. Srbi su se branili, a ti Hrvati su jedva čekali da odu - kaže Marić.
Rodić objašnjava da su veće žrtve od strane Hrvatske podneli Srbi:
- Zoran Milanović kaže da je Jasenovac genocid, ali moramo sve to uzeti sa rezervom, lagao je i da mu je deda ustaša. On govori ono što neko želi da čuje. Igrom slučaja, mi imamo predsednika kome su dva pretka ubijena ustaškom rukom. Koliko je rođaka Milanoviću, Plenkoviću ubijeno od strane Srbina? To su stvari koje su neuporedive.
Vlada Hrvatske mora zaštiti narod
Mnogi rešenje vide u Evropskoj Uniji, gde se ne bi onda više postavljalo pitanje međe, jer bi svi bilo deo Evrope, i ne bi bile važne granice. I kao evropljani bi bili primorani da zivimo u miru. Kuzmanović ističe da bi upravo EU trebalo da podigne glas protiv nasilja nad Srbima i njihovim institucijama:
- Ljudska pohlepa nema granice. Ljudi rade za pare i baš ih briga za nacionalnu pripadnost. Meni je fascinantno kako se to desilo. U Drugom svetskom ratu bilo je 13 Jevreja i 12 Srba generala. Zamislite to. To nasilje se sprovodi u 21. veku, u Evropskoj uniji. Suština je da niko iz EU ne diže glas protiv toga da se nad nekim ljudima vrši nasilje - kaže Kuzmanović i dodaje:
- Trideset miliona evra izdvojili su da se srpski kulturni centri otvore, a sada kada su otvoreni stvara se problem. Problem ima vlada Hrvatske, koja treba da zaštiti narod. To je politika od pre sto godina. Akronim je bio da je Jugoslavija okružena brigama. Slična stvar je i danas tu, osim Mađarske.
Strani faktor u Srbiji
Rodić kaže da postoje parapolitičke strukture koje deluju protiv države Srbije poslednjih 12 godina:
- Mi od 2013. godine imamo konstantno neke proteste koji su povezani sa stranim faktorom. Kada je bila Bajdenova administracija, bilo je jasno ko je to podržavao, dok mislim da će sada, za vreme Trampa, to finansiranje biti obustavljeno. Imamo vrlo jasnu vezu između nemačkih Zelenih i Zeleno-levog fronta. Zeleni su postali politički front koji je i više nego ratnohuškački.
Marić kaže da je najbolje pridružiti se Americi:
- Ja sam sada za Evropu, bio sam oduševljen evropskom idejom. Danas nemamo gde da uđemo. Oni sada ne žele ni jednu tačku koja nije NATO sa ove strane. Oni će na sve načine, od demonstracija, vojnih pretnji, sve uraditi protiv Srbije. Srbija je u veoma teškoj situaciji i to je predsednik Vučić potvrdio svojim izlaganjem.
