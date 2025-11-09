U okruženju vrlo aktivan, kako tvrde obaveštajne službe, vojni savez Zagreba, Prištine i Tirane...čeka se - Bugarska... Da li se region ponovo pali oko Beograda? Ko pokušava da destabilizuje Srbiju i zašto baš sada?

Sukob ova dva naroda, koja su genetski gotovo identična, ali psihološki različita, oduvek se bazirao na verskoj različitosti, tačnije preneo se sa većeg talasa, talasa koji je započeo još formiranjem istočnog i zapadnog rimskog carstva, a najviše podele među hrišćanima na katolike i pravoslavce. Na toj osnovi taj se sukob uvek rasplamsavao, i uvek bi seme razdora između ljudi koji čija je kultura, svest, jezik gotovo identični:

- Kada gledamo današnjicu, moramo ići u daleku prošlost. U Srbiji nažalost mnogi vole pošalicu da su Srbi Hrvati. Međutim, oni uopšte nisu srodni narodi. Postoji turkijska teorija o poreklu Hrvata. 1908. se desilo prvo ubistvo Srbina od strane Hrvata i to je ta nulta godina, od koje sve počinje. Tada se dešava biblijska drama zbog etičke mržnje u selu Cerinje. Oni su imali teoriju da su svi u Hrvatskoj Hrvati. Danas imamo istu tu mržnju - ističe Davidović.

Ne mogu ubiti Srbina iz svoje kože

Sukobi su postajali intenzivniji kada god su Hrvati, dobijali svoju državu, počevši od NDH pa do današnje Hrvatske. Marić kaže da svaki Hrvat u sebi nosi Srbina, te da nas se upravo iz tog razloga, ne mogu nikada otarasiti:

- Srbi i Hrvati moraju da ubijaju jedne druge da bi pokazali da su različiti. Ja sam mislio da je barem srpsko pitanje u Hrvatskoj rešeno. Oni ne mogu da ubiju Srbina iz svoje kože, jer oni imaju u sebi Srbina. Znači, oni moraju da počine samoubistvo, kako bi ubili tog Srbina u njima. Starčević je tražio posao u Srbiji, odbijen je i tada je postao zagovornik najekstremnijeg Hrvata. Milanović kaže da su isterali 500.000 Srba i milion Hrvata. Srbi su se branili, a ti Hrvati su jedva čekali da odu - kaže Marić.