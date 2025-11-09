Slušaj vest

Smatra i da je današnji dan važan zato što će rezultati lokalnih izbora na KiM opredeliti mnoge stvari u budućim političkim odnosima na drugim nivoima.

Veljko Odalović je u Jutarnjem programu RTS-a, povodom ocene Evropske komisije da nema pomaka na polju potrage za nestalim licima zbog nesaradnje i Beograda i Prištine, rekao da saradnja ne postoji, ali da Beograd ne prihvata odgovornost za to, jer apsolutno postupa po svim zahtevima i veoma je konstruktivan.

"Sve obaveze koje Priština preuzima, a preuzima ih sada i u Briselu i zadnji put u Ženevi, ne poštuju se", istakao je Odalović.

Prema njegovim rečima, veoma je licemerno kada se govori o "obe strane", što je matrica koju primenjuju veoma često iz EU kada nisu spremni da osude Prištinu ili Zagreb.

"Ovo je veoma prosto. Mi imamo tri zahteva hrvatske strane, kolega iz Hrvatske, već nekoliko godina, i mi ih pozivamo da provere kod nas te lokacije i oni ne dolaze. Mi nemamo sastanke komisije, mi nemamo sastanke radnih grupa, zato što oni neće, a ne mi. Tako da optuživanje Srbije po tom pitanju je licemerno, nešto što stvarno ne doprinosi pomeranju", rekao je Odalović.

Pretnje Srbima u Hrvatskoj

Ocenio je i da pretnje Srbima u Hrvatskoj treba sve da zabrinu.

"Ovo više nije zastrašivanje, ovo je jedan teror koji se vrši na srpskom narodu i te pretnje i sve ono što smo imali na ulicama u Zagrebu i u Splitu pogotovo, govori o tome da je taj ustaški deo priče duboko ukorenjen.

"Kurti će činiti sve da oteža funkcionisanje institucija"

Odalović se osvrnuo i na drugi krug lokalnih izbora na KiM, koji se održavaju danas.

"Mislim da je današnji dan važan zato što će rezultati ovih današnjih izbora ustvari opredeliti mnoge stvari u budućim političkim odnosima na drugim nivoima", ocenio je Odalović.

Kako se, kaže, bude kreirao lokalni ambijent, od toga će zavisiti možda i neke buduće koalicije.

Očekuje da će biti problema prilikom povratka Srba u institucije.

"Kurti će činiti sve da oteža funkcionisanje tih institucija. Znači, kao što je učinio sve da podrži funkcionisanje tih nametnutih, instaliranih institucija i tih kontejner gradonačelnika, on će sada činiti sve da to Srbima ili uskrati ili otežava", zaključio je Odalović.