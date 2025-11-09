Slušaj vest

- Danas prvo vest da su svi aranžmani za egzotične destinacije rasprodati, a potom i vest da se uvodi voz Beograd - Beč zahvaljujući "dugo očekivanoj" liniji Beograd - Budimpešta, napisala je Brnabić pa dodala: 

- Dugo očekivanoj?!? Pa nikada jednu lepu reč nisu imali da kažu za taj "dugo očekivani" projekat kog ne bi bilo da nije bilo vizije i upornosti Aleksandra Vučića!

- Ponovo je Vučić bio u pravu - biće na kraju da su oni izgradili brzu prugu, uprkos njemu, a ne da su sve uradili da spreče i taj projekat, isto kao i Beograd na vodi, Moravski koridor, Državni data centar, Nacionalni stadion i mnoge druge... Ne znam, možda im se menja uređivačka politika, pa počinju da pišu istinu??, zaključila je ona.

IMG-20251001-WA0044.jpg
IMG-20250802-WA0274.jpg
Ana Brnabić Kaja Kalas
Ana Brnabić (2).png