Ekipa Hitne pomoći danas je stigla na plato ispred svečanog ulaza u Skupštinu Srbije i u vozilo uvela poslanika Srpske napredne stranke Uglješu Mrdića, koji već punih deset dana štrajkuje glađu.

Iz šatora sa platoa ispred Skupštine čuo se aplauz dok su Mrdića medicinski radnici, pridržavajući ga pod ruku, spuštali niz stepenice do saniteta.

- Ne osećam se dobro. Štrajkujem glađu do ispunjenja zahteva. Hitna pomoć je došla da mi proveri zdravstveno stanje. Rekli su da treba infuzija i da me vode, ali ja sam odbio da me vode i vratio se u šator. Nisam prihvatio infuziju - rekao je Mrdić i dodao:

- Ostajem do ispunjenja zahteva. Sve za Srbiju! Srbija je Svetinja - poručio je on.

Podsetimo, Mrdić i pet veterana već deseti dan štrajkuju glađu ispred Doma Narodne skupštine sa zahtevom da nadležno tužilaštvo uhapsi bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića zbog njihove odgovornosti za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.