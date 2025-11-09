Slušaj vest

- Juče je vođama blokadera isplaćeno umesto po 4.000€, po 1.000€. Neki su se povukli, a neki su se pobunili, naveo je korisnik i dodao:

- Izgleda da kreće raskol polako među braćom ili je uvek novac bio u pitanju..

A onda je sa naloga ETF blokada tvitovano "i ko se ugradio".

blokaderi
Foto: Printscreen X

 Kurir.rs/X

