Na društvenoj mreži X objavljen je tvit koji je izazvao veliku pažnju korisnika a u kojem jedan korisnik iznosi informaciju da je "vođama blokadera umesto po 4.000 isplaćeno 1.000 evra".
"RASKOL MEĐU BRAĆOM BLOKADERIMA" Gore mreže zbog ovog tvita: "Vođama blokadera umesto po 4.000 isplaćeno 1.000€?!" Transakcija išla preko blokadera FON-a
- Juče je vođama blokadera isplaćeno umesto po 4.000€, po 1.000€. Neki su se povukli, a neki su se pobunili, naveo je korisnik i dodao:
- Izgleda da kreće raskol polako među braćom ili je uvek novac bio u pitanju..
A onda je sa naloga ETF blokada tvitovano "i ko se ugradio".
