Ova nedelja mogla bi da pruži mnogo jasniju sliku o budućnosti NIS-a, ali i o očuvanju energetske stabilnosti Srbije, što je trenutno u vrhu prioriteta Srbije, s obzirom na to da rafinerija može da izdrži do 20. novembra.

Najavljujući da će u ponedeljak ili utorak "zajednički s Rusima i s još nekima, koje će ruska strana da pronađe" biti poslato pismo OFAK (Američka agencija za kontrolu inostranih računa), predsednik Srbije Aleksandar Vučić je objasnio da će odgovor američke strane razjasniti da li oni prihvataju da nas za period od mesec, dva ili tri izuzmu od sankcija, "jer se vidi da smo krenuli da rešavamo pitanje menadžmenta". Kako je dodao, ostaje da se vidi u potpunosti da li će biti potrebno kasnije da se rešava i pitanje vlasništva.

Mali manevarski prostor

Bivši državni sekretar u Ministarstvu energetike Stevica Deđanski ocenjuje za Kurir da se na osnovu nekoliko važnih događaja može bazirati povoljan izlaz iz ove situacije.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija

- Nemamo neki manevarski prostor zato što smo između čekića i nakovnja, i to ne svojom krivicom! Ima nekoliko znakova koji ulivaju nadu da će to da se reši. Jedan od njih je činjenica da je Trampova administracija devet meseci odlagala sankcije, a to znači da su imali razumevanje i hteli da se dođe do nekog rešenja, verovatno u sklopu razgovora SAD-Rusija, što se, nažalost, oteglo. Druga stvar koja nije uopšte zanemarljiva je dogovor Viktora Orbana s Trampom da se Mađarska izuzme, a ja sam siguran da je Orban kandidovao i temu Srbije, s obzirom na to da je Vučić bio s njim i pretpostavljam da je napravljena neka zajednička strategija. Mislim da možemo da ubedimo Ameriku da smo prijateljski nastrojeni i da nam treba pomoć. Treća stvar jeste usvajanje leks specijalisa o Generalštabu, koji su blokaderi pokušali da sabotiraju samo da bi naneli štetu Srbiji. Ima i četvrta stvar, a to je nedavna poruka ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka posle sastanka s Vučićem da Rusija neće ostaviti srpski narod na cedilu - navodi Deđanski.

Četiri pozitivna signala 1. Trampova administracija devet meseci odlagala sankcije 2. Dogovor Orbana s Trampom da se Mađarska izuzme od sankcija nauvoz nafte i gasa iz Rusije 3. Usvajanje leks specijalisa o Generalštabu 4. Poruka ruskog ambasadora u Srbiji da Rusija neće ostaviti srpski narod na cedilu

On objašnjava da Srbiju ne treba da zanima ko će biti budući partner za NIS, već je važno da se nađe rešenje koje zadovoljava američku stranu.

- Dakle, ne tražimo ko će to da bude, nego samo da se zadovolje ovi uslovi, a najgora stvar bi bila da budemo primorani na nacionalizaciju. To bi bila katastrofa koja bi napravila probleme, pre svega u odnosu s Rusijom, ali i s Kinom, Amerikom i svim sadašnjim i budućim investitorima u Srbiji. Amerikanci bi nam u ovoj situaciji verovatno rekli "bravo", ali bi sutra, kad bi trebalo da dođe neki njihov investitor, rekli "bolje da ne ide u Srbiju, jer tamo uzimaju imovinu kad ih neko pritisne" - upozorava Deđanski.

Izbor puta

Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, kaže za Kurir da krizi u vezi s NIS-om Srbija mora da pristupa racionalno kako bi zaštitila svoju energetsku stabilnost.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija