Slušaj vest

Socijaldemokratska partija Srbije saopštila je da izražava najoštriji protest protiv sve učestalijih napada na pripadnike srpske zajednice u Hrvatskoj.

- Serija incidenata koji su se, samo u razmaku od nedelju dana, dogodili u Splitu, Zagrebu i Rijeci, govori o opštoj političkoj atmosferi u Hrvatskoj, koja je očigledno ozbiljno obojena nacionalizmom i ekstremnim desničarenjem. Sve je počelo faktičkim legitimizovanjem ustaškog pozdrava „Za dom spremni“ od strane pojedinih poslanika u hrvatskom Saboru, nastavilo se Thompsonovim koncertom u Zagrebu, a sada imamo kulminaciju tog procesa kroz napade na srpsku manjinu.

Verbalne osude aktuelne HDZ-ovske vlasti više ne deluju efikasno, jer je upravo ta vlast relativizovala i minimizirala sve očiglednije pokušaje revizije istorije i rehabilitacije ustaškog pokreta. O tome svedoči i nedavna diskusija u prostorijama Sabora, koju su vodili kvazi-istoričari i aktuelni desničarski političari, osporavajući zločine u Jasenovcu i objašnjavajući da se radilo o „radnom logoru“, a ne o najvećem stratištu za Srbe, Jevreje, Rome i sve antifašiste tokom Drugog svetskog rata, navodi se u saopštenju i dodaje:

- Epilog svega toga gledamo ovih dana kroz prekidanje kulturnih manifestacija, marširanje i demonstraciju sile maskiranih desničara u centru Zagreba ispred srpskih manjinskih institucija, pa sve do priprema napada na decu-karatiste na takmičenju u Rijeci.

I sve se to dešava u zemlji članici Evropske unije, čiji se politički vrh vređa kada mu bilo ko spomene da je i geografski deo Balkana. Zato očekujemo bar reakciju zvaničnog Brisela na napade koji se dešavaju nad nedužnim građanima i pripadnicima srpske zajednice, koji se ponašaju kao lojalni građani države u kojoj žive. Ako se evropske vrednosti derogiraju pred očima sveta u zemlji koja se diči svojim članstvom u EU, onda je u problemu i sama Evropska unija, a naročito svi mi koji težimo punopravnom članstvu.