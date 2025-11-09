Slušaj vest

Blokaderska agresija prema neistomišljenicima ne samo da se ne stišava već dobija sve opasnije oblike, u kakve svakako spada i napad na novinare i njihovo zastrašivanje! Bez obzira na to koliko se trudili da svoje proteste i blokade očiste od nasilja i proglase borbom za pravdu i nezavisno novinarstvo, blokaderi po ko zna koji put pokazuju da drugačije ne znaju, ne umeju ili jednostavno neće.

Politika isključivosti

O tome svedoči i najnoviji primer - na udaru blokadera našla se novinarka Suzana Trninić, koja je javno otkrila da joj je Alek Kavčić, jedan od najglasnijih blokadera koji se gura na takozvanu studentsku listu, pretio batinama posle emisije u kojoj su zajedno gostovali. Trninićeva je reagovala na tvit u kom se navodi da je ona retorikom posle godinu dana od tragedije u Novom Sadu postala "SNS stoka", te se oglasila nakon pretnji i uvreda koje je dobila od blokadera.

- Pošto su uvrede i pretnje prevršile svaku meru, slušajte me sada dobro: posle emisije Kavčić mi se uneo u lice, izvređao me i zajapuren zapretio da se "neće na ovome završiti" i da ću ja "tek videti". To je uradio pred Cvijetinom, pred autorom podkasta i vlasnicima studija. Ukoliko je ovaj linč na mrežama kome sam izložena to "što ću tek videti", onda računam da je pretnje ostvario. Ukoliko bude nastavka ovog ludila, snimak pretnji (snimljene su telefonom) dostaviću policiji. Da me razumete jezikom koji govorite: dosta je bilo. Od***ite - poručila je ona na plaformi Iks.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže za Kurir da je ovo još jedan primer kako u praksi izgleda blokaderska politika isključivosti i jednoumlja.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Dominantna crta svih blokadera, a pogotovo onih koji su na studentskoj listi, jeste netrpeljivost prema drugačijem mišljenju i isključivanje svih koji ne misle kao oni. Ljudi koji se usude da javno kažu svoje mišljenje, a koje se ne poklapa u potpunosti s blokaderskim narativom, doživljavaju i doživljavaće salve napada, uvreda, psihičkog, pa čak i fizičkog nasilja! Ta politika isključivosti ne može i ne sme biti politika naše svakodnevice, to kao društvo ne smemo da dozvolimo. Kako je vreme proticalo, tako su se gazile vrednosti koje su blokaderi proklamovali, pa se vidi koliko im je stalo do njih. Svi njihovi postupci potvrđuju da oni zastupaju demokratiju bez demokratije, slobodu govora bez slobode govora, pravo na mišljenje bez prava na mišljenje. Isključivo su opredeljeni za politiku nametanja jedne smernice da niko ne može da drugačije misli. To je jednoumlje - naglašava Obrknežev.

Neprihvatljiva hajka

On smatra da je slučaj koji je otkrila Suzana Trninić samo još jedan ilustrativan primer kako ta isključivost izgleda na delu.

- To svakako nije usamljen slučaj. Ko zna koliko takvih trvenja ima među njima i onoga što nije došlo do javnosti. Siguran sam da će se s vremenom samo nastaviti ovakvi sukobi i izlivi agresije blokadera - ocenjuje naš sagovornik.

ANS: Kavčić pokazao prezir prema slobodi medija Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila "bahato, uvredljivo i agresivno ponašanje Aleka Kavčića prema novinarki Suzani Trninić" i pozvala nadležne institucije da hitno reaguju i utvrde Kavčićevu odgovornost kako bi se sprečilo svako dalje nasilje i pritisak na novinare. - Takav istup predstavlja nedopustiv pokušaj zastrašivanja novinara i grubo kršenje osnovnih normi pristojnosti i javne komunikacije. Kavčićev ispad pokazuje potpuni prezir prema slobodi medija i novinarskoj profesiji. U demokratskom društvu niko nema pravo da napada novinare, ma koliko mu se ne sviđala njihova pitanja ili mišljenje. ANS stoji uz koleginicu Suzanu Trninić i neće dozvoliti da se bahatost, pretnje i nasilje nad novinarima normalizuju - navodi se u saopštenju ANS.

Potpredsednik Centra za nacionalnu politiku Ljubomir Đurić kaže za Kurir da je hajka na svakoga ko drugačije misli neprihvatljiva i da zaslužuje svaku osudu.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

- Dijalog i razmena mišljenja su ključni deo političkog života i nešto što je našem društvu preko potrebno u ovom trenutku, ali nikad se ne sme normalizovati da dijalog bude zamenjen uvredama i pretnjama, naročito novinarima i medijskim radnicima! Ljudi koji pretenduju da učestvuju u političkom životu moraju biti spremni da istrpe kritiku i na nju odgovore na konstruktivan i umeren način, a ne hajkom na svakoga ko ima malo drugačije mišljenje - naglašava Đurić.