Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti danas je ponovo obišao Južnu Mitrovicu, gde je kandidat za gradonačelnika ove opštine iz te stranke Faton Peci. Pojedini građani u znak revolta napustili su kafić u kojem je Kurti pokušao da uđe zbog, kako su naveli, „premijera koji pokušava da podeli narod“, prenosi Reporteri.

Jedan od gostiju kafića koji je bio unutra kada je Kurti došao istakao je da nema potrebe da ih Kurti razdvaja i ucenjuje, da građani imaju svoj identitet i da ga ne prodaju.

„On šteti i biznisima. Zna da ovo nije mesto za njega, a ipak dolazi ovde i nanosi štetu vlasniku lokala. Primorava ga da zatvori svoj lokal. Mi znamo da glasamo, nema potrebe da nam iko vrši pritisak ili da nas ucenjuje. Znamo da glasamo, išli smo u školu. Nismo mi životinje kao što on misli, životinja je on sam“, rekao je jedan revoltirani građanin Južne Mitrovice.

On je dodao da je vlasnik zatvorio lokal iz bezbednosnih razloga i da nema potrebe da građani trpe štetu.

„Nema potrebe da se narod deli. Južnu Mitrovicu niko ne treba da razdvaja. Znamo njegovu prljavu igru, ne želimo da pravimo incidente“, rekao je on.

Nakon što je taj kafić zatvoren, Kurti je otišao u drugi lokal, odbijajući da da izjavu novinarima, prenosi Koha.