Slušaj vest

Biračka mesta u opštini Klokot, jedinoj srpskoj sredini na Kosovu i Metohiji u kojoj je održan drugi krug lokalnih izbora danas, zatvorena su u 19 sati, a prof. dr Zlatan Elek, predsednik Srpske liste istakao je da je ostvarena istorijska pobeda.

Kako je naveo Elek, na KiM je ostvarena "istorijska pobeda Srpske liste i srpskog naroda".

"Danas je ostvarena velika i istorijska pobeda Srpske liste i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Večeras je zaokružen više nego odličan rezultat — Srpska lista je odnela ubedljivu pobedu u opštini Klokot sa 948 osvojenih glasova ili 90.03% od važećih glasova, a time i u svih deset opština sa srpskom većinom, gde će naši ljudi imati i gradonačelnike i skupštinsku većinu odbornika iz redova naše stranke", naveo je on.

"Ova pobeda nije samo izborni rezultat — to je pobeda srpske sloge, jedinstva i vere u zajedničku snagu našeg naroda. Ona je najbolji dokaz da kada smo složni, možemo sve. Srpski narod je i ovoga puta pokazao zrelost, odgovornost i nepokolebljivu veru u zajedništvo", dodao je Elek.

"Ponosni smo što je naš narod prepoznao da je Srpska lista jedina istinska politička snaga srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koja ima jasnu podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Upravo ta podrška, kao i jedinstvo našeg naroda, predstavljaju temelj na kojem gradimo opstanak, sigurnost i budućnost srpskog naroda na ovim prostorima. Ova pobeda je ujedno i poruka svima koji su, kroz pritiske, hibridne akcije i laži, pokušali da oslabe Srpsku listu i njeno rukovodstvo — da srpski narod zna istinu i stoji uz svoje predstavnike. Kada smo jedinstveni, niko ne može da nas pokoleba", naveo je.

"Zato večeras, više nego ikada, možemo ponosno reći — pobedila je srpska sloga, pobedilo je jedinstvo, pobedila je Srpska lista", zaključio je Elek.

Kurir.rs/Blic

Ne propustitePolitikaSNAŽNI SMO KOLIKO SMO SLOŽNI, NAŠ NAJJAČI ODGOVOR BIĆE JEDINSTVO! Zlatan Elek za Kurir o borbi Srpske liste za opstanak Srba na KiM
Zlatan Elek (1).jpeg
SRBI NA KIMDRUGI KRUG LOKALNIH IZBORA NA KIM: Kandidat Srpske liste Božidar Dejanović glasao u Klokotu i poručio: Građani da glasaju u što većem broju (VIDEO)
Božidar Dejanović
PolitikaKURTI JE GUBITNIK I U PARLAMENTU! Probao taktiku "ako prođe - prođe" i nije mu uspelo: Dobio samo 56 glasova poslanika
parlament copy.jpg
PolitikaSRPSKOJ LISTI 86,82% GLASOVA U Zvečanu završeno brojanje glasova za odbornike
milovic_01.jpg
PolitikaOGLASIO SE CIK Srpska lista osvojila najviše odborničkih mesta u Zubinom Potoku i Severnoj Mitrovici
kutija.jpg