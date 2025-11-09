Slušaj vest

Biračka mesta u opštini Klokot, jedinoj srpskoj sredini na Kosovu i Metohiji u kojoj je održan drugi krug lokalnih izbora danas, zatvorena su u 19 sati, a prof. dr Zlatan Elek, predsednik Srpske liste istakao je da je ostvarena istorijska pobeda.

Kako je naveo Elek, na KiM je ostvarena "istorijska pobeda Srpske liste i srpskog naroda".

"Danas je ostvarena velika i istorijska pobeda Srpske liste i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Večeras je zaokružen više nego odličan rezultat — Srpska lista je odnela ubedljivu pobedu u opštini Klokot sa 948 osvojenih glasova ili 90.03% od važećih glasova, a time i u svih deset opština sa srpskom većinom, gde će naši ljudi imati i gradonačelnike i skupštinsku većinu odbornika iz redova naše stranke", naveo je on.

"Ova pobeda nije samo izborni rezultat — to je pobeda srpske sloge, jedinstva i vere u zajedničku snagu našeg naroda. Ona je najbolji dokaz da kada smo složni, možemo sve. Srpski narod je i ovoga puta pokazao zrelost, odgovornost i nepokolebljivu veru u zajedništvo", dodao je Elek.

"Ponosni smo što je naš narod prepoznao da je Srpska lista jedina istinska politička snaga srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, koja ima jasnu podršku naše države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Upravo ta podrška, kao i jedinstvo našeg naroda, predstavljaju temelj na kojem gradimo opstanak, sigurnost i budućnost srpskog naroda na ovim prostorima. Ova pobeda je ujedno i poruka svima koji su, kroz pritiske, hibridne akcije i laži, pokušali da oslabe Srpsku listu i njeno rukovodstvo — da srpski narod zna istinu i stoji uz svoje predstavnike. Kada smo jedinstveni, niko ne može da nas pokoleba", naveo je.

"Zato večeras, više nego ikada, možemo ponosno reći — pobedila je srpska sloga, pobedilo je jedinstvo, pobedila je Srpska lista", zaključio je Elek.