”Srbi su jedan od prvih naroda koji je podigao barjak protiv fašizma i nacizma, a sigurno i poslednji koji od toga neće odstupiti”, poručila je ministar za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma.

Ministar je istakla da su Srbi, sa Jevrejima i Romima, prošli golgotu koju svet ni danas ne može da razume.

”Mi kao narod, sve i da smo hteli, nismo mogli da zaboravimo tu golgotu, zato što se ona uvek iznova ponavljala, gotovo u svakoj generaciji. Volela bih da je naše nasleđe stvoreno nekim lepim istorijskim epohama, da smo se ujedinili oko privrede, ekonomije, trgovine, ali nažalost, ono što nas spaja jeste stradanje velikih razmera, stradanje za koje gotovo niko nije odgovarao”, naglasila je.

Ona je istakla da se večeras sećamo noći slomljenog mira, spokoja i duše evropskih naroda i svih onih koji su stradali, samo zbog toga što su bili druge vere i druge nacije.

”To nisu rane samo na srcu srpskog, jevrejskog i romskog naroda. To je rana na srcu celog čovečanstva, rana koja nije zatvorena, ali rana koju ne smemo da zalečimo ćutanjem”, naglasila je ministar.

Navela je da je Srbija, pored svih bitaka protiv fašizma i nacizma, bila prinuđena i da vodi ratove, za koje nikada nije bila odgovorna, koje nikada nije želela i koji su se prelamali preko njene kičme i preko njenih pleća.

Kako je naglasila, i ono što se dešava poslednjih nedelja, u susednoj Republici Hrvatskoj, predstavlja pokušaj povampirenja rasizma, fašizma, neoustaštva.

”Kao da smo svedoci da se ponovo ćuti iz onih centara koji bi trebalo da progovore, jer se upravo u tim centrima tvrdi, da Evropa počiva na toleranciji, na solidarnosti, na uvažavanju različitosti”, istakla je.

Đurđević Stamenkovski je navela i da neki pokušavaju da priču o Jasenovcu svedu na priču o brojevima, da pokušavaju da minimizuju broj stradalih, ali kako je istakla, razmera tog zločina nije u broju, nego u njegovom karakteru i u nasleđu koje je za sobom ostavio.

Ona je naglasila i da su najveći borci u borbi protiv fašizma Srbi na Kosovu i Metohiji i da to nikada ne smemo da zaboravimo.

”Naša potreba za očuvanjem međunarodnog prava i poziv na poštovanje Povelje Ujedinjenih nacija, upravo je jedan od načina da se borimo, da niko više nikada ne pomisli da prekraja tuđe granice i da okupira tuđe narode”, zaključila je.