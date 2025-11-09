Slušaj vest

Kandidat za gradonačelnika Klokota ispred Srpske liste Božidar Dejanović proglasio je večeras pobedu u drugom krugu lokalnih izbora.

Dejanović se obratio pristalicama i saradnicima u štabu Srpske liste u Vrbovcu i istakao da je danas pobedilo srpsko jedinstvo.

On je poručio da je opština Klokot deseta opština sa srpskom većinom koja je dobila gradonačelnika iz redova Srpske liste.

„Želim da proglasom pobedu Srpske liste, ovo je pobeda srpskog jedinstva, srpskog naroda, opština Klokot je deseta opština koja je dobila gradonačelnika iz Srpske liste“, rekao je on.